Hercules, la storia Disney continua in un fumetto, in attesa del remake dal vero

News Cinema

Hercules del 1997, spiritoso e amato cartoon Disney dedicato al mito e diretto da John Musker e Ron Clements, prosegue ufficialmente con una serie a fumetti. Ma a che punto è l'annunciato remake dal vero?

Ricordate Hercules del 1997, classico di animazione dei Walt Disney Animation Studios? Nell'attesa che la situazione del remake dal vero si sblocchi, la casa editrice Dynamite ha pubblicato il primo numero di un fumetto sequel delle vicende originali: ancora una volta Herc si divide tra il legame con papà Zeus e una vicenda che lo allontana dal suo status di divinità. C'entrano Afrodite e Pigmalione...

Hercules, il film del 1997 continua in un fumetto uscito negli USA