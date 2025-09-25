Henry Jaglom: morto a 87 anni il regista indipendente, montatore di Easy Rider, collaboratore e amico di Orson Welles

News Cinema

Inglese di nascita, ma americano d'azione, è morto a 87 anni Henry Jaglom, ottimo regista indipendente, autore di Un posto tranquillo e Tracks - Lunghi binari della follia, che ha diretto diverse volte Orson Welles cui ha anche dedicato un libro.

Sicuramente ai cinefili attuali, a meno che qualche docente ispirato non glielo faccia studiare all'università, il nome di Henry Jaglom, morto il 22 settembre all'età di 87 anni, dirà poco o niente. Eppure è stato uno degli esponenti più interessanti del cinema indipendente americano e, cosa non meno importante, ha diretto e collaborato con Jack Nicholson, Dennis Hopper e Orson Welles (alle conversazioni con quest'ultimo avvenute tra il 1983 e il 1985 ha dedicato il libro "My Lunches with Orson. Conversations between Henry Jaglom and Orson Welles", pubblicato nel 2013). Ma vediamo di ricordare insieme la carriera di questo regista, drammaturgo, montatore e sceneggiatore americano.

Chi era Henry Jaglom

Nato a Londra da famiglia ebraica ed emigrato bambino in America con la famiglia, Henry Jaglom dopo essersi laureato nel 1963 alla University of Pennsylvania segue a New York le lezioni di recitazioni di Lee Strasberg all'Actors' Studio, con cui inizia la carriera di attore a teatro fino al trasferimento a Los Angeles, dove appare in numerose serie tv del periodo, come Gidget e The Flying Nun, nonché in film come lo psichedelico Psych-out: Il velo sul ventre di Richard Rush, Yellow 33 di Jack Nicholson e The Last Movie di Dennis Hopper, tra gli altri, entrando nel circuito del cinema indipendente che caratterizzerà anche la sua carriera registica. Per Welles, che dirigerà come regista, è uno dei protagonisti dell'incompiuto e inedito per quasi mezzo secolo The Other Side of the Wind. A dargli la spinta per passare dalla recitazione alla regia, raccontava lo stesso Jaglom, la visione di 8 e 1/2 di Fellini, che gli fa capire che è quello che vuole fare nella vita. Il debutto dietro la macchina da presa arriva nel 1971 con Un posto tranquillo, in cui dirige Tuesday Weld, Jack Nicholson e Orson Welles. Cinque anni dopo firma uno dei suoi film più famosi, uno dei primi ad affrontare la tematica dei traumi post-Vietnam, Tracks - Lunghi binari della follia, il cui protagonista è Dennis Hopper nei panni di un veterano. Con Nicholson nel 1969 lavora al montaggio del seminale Easy Rider. Il terzo film, una commedia, Sitting Ducks, è anche un successo commerciale e tre anni dopo Jaglom dirige in Cam She Bake a Cherry Pie?, Karen Black, splendida diva del cinema indipendente americano. Anche se non recita più in film altrui, Jaglom appare comunque nelle sue opere più personali: Always, Qualcuno da amare (1987, nella foto, con l'ultima performance di Orson Welles), Le prime immagini dell'anno nuovo, film di debutto di David Duchovny e Venice/Venice. Nel 1997 in Déjà vu, dirige Vanessa Redgrave assieme alla madre Rachel Kempson. In tutto il regista firma 23 film tra cui uno interamente girato a Cannes e intitolato Festival in Cannes. Risale al 2017 la sua ultima regia con Train to Zakopané, tratto da una sua piéce teatrale. All'attività cinematografica infatti, Jaglom - che scrive tutti i suoi film - affianca con successo quella di commediografo. Alla sua poliedrica e interessante figura nel 1995 è stato dedicato il documentario di Henry-Alex Rubin e Jeremy Workman, Who Is Henry Jaglom, presentato a numerosi festival internazionali.