Henry Cavill è il nuovo James Bond, lo danno per certo i bookmaker, che cambiano idea su Tom Hardy

Nelle previsioni degli scommettitori Henry Cavill supera Tom Hardy nella corsa al ruolo di James Bond. Un altro grande favorito è Regé-Jean Page, il sensuale Duca di Hastings di Bridgerton.

Finché non arriverà un annuncio ufficiale, difficilmente conosceremo il nome dell'attore che sarà il nuovo James Bond. Ciò non toglie che si possano fare supposizioni, ipotesi e scommesse, tanto per ingannare l’attesa. E proprio da un sito di scommesse arriva la notizia che il super-favorito non è più Tom Hardy ma Henry Cavill.

Subito dopo Henry Cavill, il più papabile agente con licenza di uccidere è Regé-Jean Page, meglio conosciuto come il Duca di Hastings di Bridgerton. Anche lui ha buone probabilità di accaparrarsi il ruolo, soprattutto stando alle intenzioni della produttrice Barabara Broccoli di rinnovare il franchise, cambiando magari il colore della pelle di Bond ma non certo il sesso. C'è anche un altro fattore da considerare, e cioè l’età. Anche se Daniel Craig ha dato l'addio al personaggio a 53 anni (con No Time to Die), forse c'è bisogno di un attore giovane, che possa rimanere in compagnia del personaggio per una decina d'anni. Ora, Henry Cavill è nato nel 1986, Tom Hardy nel 1977 e Regé-Jean Page nel 1988, il che renderebbe l'ultimo il più adatto, ma Bond deve avere più di ogni altra cosa classe e aplomb, anche se il buon James è stato riveduto e corretto negli ultimi tempi, e quindi il Superman de L'Uomo d'Acciaio vincerebbe a mani basse.

Perchè Henry Cavill è a un passo dal ruolo di James Bond

Henry Cavill non ha dalla sua soltanto l'aria da gentlemen, la cortesia nei modi e la bellezza. Dobbiamo infatti rammentare che l’attore era uno dei finalisti nella selezione del nuovo James Bond quando Pierce Brosnan aveva detto addio alla parte. Poi aveva vinto Daniel Craig, ma da quando è uscito No Time to Die, tutti hanno ricominciato a parlare di Cavill. E tuttavia, a portare Henry in pole position è stato un video che l'inglese dagli occhi azzurri ha postato sui social. Si trattava dello spot pubblicitario di una bevanda alle erbe in cui Henry Cavill indossava uno splendido completo elegante e, ammiccando, passava accanto a una Aston Martin DB5 d’argento. Infine, non dimentichiamo che Cavill ha recitato in un altro spy movie che non è esattamente un filmetto, trattandosi della nuova fatica di Matthew Vaughn intitolata Argylle e che vede nel cast anche Bryce Dallas Howard e Sam Rockwell.