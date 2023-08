Hellraiser: il trailer del mitico horror di Clive Barker restaurato in 4K Ultra HD

News Cinema

La Arrow Video americana fa uscire in home video i primi 4 film della saga di Hellraiser in versione restaurata in 4K Ultra. Ecco il nuovo trailer dell'Hellraiser di Clive Barker.

Quando qualcuno - come la sottoscritta - vi dice che non si fanno più horror come negli anni '80, fidatevi. Hellraiser di Clive Barker, tratto da un suo stesso, breve romanzo (The Hellbound Heart/Schiavi dell'inferno), del 1987, è l'esempio perfetto. Certo, oggi si è ormai visto di tutto, dagli squartamenti dei torture porn ai continui jump scare dei franchise di successo, ma l'impatto che ebbe all'epoca vedere il film al cinema è inimitabile. Quel mix di piacere e dolore, la distruzione e la ricostruzione della carne, i demoni cenobiti, una famosa scena sparita poi dalle successive versioni e ovviamente da quelle censuratissime trasmesse in tv nulla tolgono alla suggestione e al fascino di un film che ha avuto innumerevoli sequel e ha lanciato un nuovo genere di creature soprannaturali, tra cui l'iconico Pinhead di Doug Bradley. Bene, la benemerita Arrow Video in America sta per lanciare sul mercato un cofanetto coi primi 4 film della serie, restaurati in 4K Ultra HD e anche se non siamo altrettanto entusiasti dei successivi, ci fa piacere lanciare il trailer del primo Hellraiser.

Hellraiser: la trama e i contenuti del cofanetto

Ecco cosa succede in Hellraiser: " Larry (Andrew Robinson) è un uomo divorziato che si trasferisce insieme alla sua seconda moglie Julia (Clare Higgins) in una villa abbandonata ormai da anni. Proprio qui si è consumata una bollente relazione tra la donna e suo cognato Frank (Sean Chapman), il cui cadavere si trova ancora nella casa. Quando la coppia trasloca, Larry si ferisce accidentalmente e, sanguinando sul pavimento, riporta in vita l’uomo deceduto in passato, diventato ora un mostro (Oliver Smith). È proprio Julia ad accorgersene una notte, sentendo dei rumori provenire dalla cucina: il suo ex amante è tornato, anche se il suo aspetto fisico è davvero spaventoso. Per stare bene di nuovo ha bisogno di sangue e la donna, ancora innamorata di lui, decide di procuraglielo uccidendo delle vittime...

Il cofanetto della Arrow Video contiene i primi 4 film della saga. L'originale di Clive Barker, Hellbound - Hellraiser 2 di Tony Randel, Hellraiser 3 di Anthony Hickox ed Hellraiser - La stirpe maledetta (firmato con lo pseudonimo di Alan Smithee (Kevin Yagher). I contenuti extra sono parecchi: commenti audio, interviste vecchie e nuove con autori e protagonisti, versioni non censurate, un libro di 200 pagine, "Age of Desire", documentari, trailer, sceneggiature, Easter Egg e moltissimo altro. Se siete dei fan del cinema horror per adulti che si faceva un tempo e di questa serie (in tutto sono 11 film, molti dei quali da dimenticare), di cui è in lavorazione anche un reboot al femminile, e comprendete l'inglese, oppure siete solo dei "completisti", sappiate che tutti i dischi sono Region Free.