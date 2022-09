Hellraiser: il terrificante trailer del reboot del capolavoro horror di Clive Barker

News Cinema

Il nuovo Hellraiser, nel quale il demone Pinhead è interpretato da una donna, si svela in un trailer cupo e grondante sangue. Il film, che sembra rispettare l'originale, è diretto da David Bruckner. Clive Barker è produttore esecutivo.

Sembra ieri il giorno in cui avevamo dato notizia dell'inizio lavorazione del reboot di Hellraiser, e invece è passato un anno. Adesso il film è pronto ed è addirittura stato diffuso il trailer. Al momento l'unica uscita di cui sappiamo è prevista per il 7 ottobre, sulla piattaforma Hulu.

Hellraiser: storia di un reboot

È dal 2019 che si parla di una reinvenzione dell'horror del 1989 diretto da Clive Barker e tratto dal suo romanzo "The Hellbound Heart" (da noi "Schiavi dell'inferno"). Il progetto è diventato realtà quando sono entrati in scena il regista David Bruckner e gli sceneggiatori Ben Collins e Luke Piotrowski, che hanno trasformato in un copione cinematografico un soggetto che avevano scritto insieme a David S. Goyer, a cui dobbiamo per esempio Batman Begins.

Collins e Piotrowski hanno nel loro curriculum The Night House - La casa oscura, diretto proprio da David Bruckner, che ha firmato anche l'horror Il rituale. La squadra del nuovo Hellraiser insomma è in gamba, e poi non dimentichiamo che David Goyer tempo fa ha rivelato che il film rispetta la mitologia dell'originale ma ha qualcosa di nuovo, oltre a fare molta molta paura.

Pinhead

Hellraiser aveva come protagonista Doug Bradley. L'attore interpretava Pinhead, un demone a capo dei Cenobiti, che appartenevano a un'altra dimensione ma potevano raggiungere la nostra realtà attraverso una rottura spazio-temporale provocata da una scatola chiamata Cubo di Lemarchand. Pinhead non era esattamente un simpaticone e ha liberamente imperversato in tutti i film della saga. E a tal proposito bisogna ricordare che Hellraiser ebbe addirittura 9 sequel. Clive Barker non ne diresse nemmeno uno e questo spiega in parte la non eccelsa qualità dei film.

Tornando a Pinhead, nel reboot a interpretarlo è una donna: Jamie Clayton, che porta scompiglio nella vita di una giovane donna chiamata Riley che ha il volto di Odessa A' Zion e che, inutile dirlo, apre la maledetta scatola. Il restante cast di Hellraiser comprende: Brandon Flynn, Goran Višnjić, Drew Starkey, Adam Faison, Aoife Hinds, Selina Lo e Hiam Abbass.

Il trailer del nuovo Hellraiser

Guardando il trailer del nuovo Hellraiser, l'impressione è che David Bruckner e il suo team di lavoro siano stati all'altezza del compito che hanno scelto di svolgere. Quando il modello di riferimento è un film così originale e ben fatto, è molto difficile misurarsi con un rifacimento. In ogni modo potremo giudicare con cognizione di causa solo dopo aver visto il film. E comunque a Clive Barker, che è produttore esecutivo, è piaciuto