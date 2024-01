Heat 2, Michael Mann vorrebbe tornare alla pellicola, ma non ha pregiudizi sul digitale

News Cinema

Mentre suoi colleghi come Christopher Nolan non abbandonerebbero mai la pellicola, Michael Mann ha cominciato a usare il digitale prima ancora che l'industria intera vi si convertisse. Per Heat 2 però potrebbe tornare indietro, ma le questioni di principio non contano.

Pellicola o digitale? Più o meno dal 2010 Hollywood si è convertita alla ripresa in digitale, ma ci sono strenui difensori della "vecchia" pellicola, come Quentin Tarantino, Steven Spielberg, Christopher Nolan o Paul Thomas Anderson. Per quanto riguarda invece un altro grande del cinema come Michael Mann, il discorso è profondamente diverso: ha adottato il digitale molto prima che il settore vi si convertisse, ma ora ammette che per il prossimo Heat 2 potrebbe scegliere ancora la celluloide. Non ha un regola, perché...

Michael Mann e l'uso della pellicola o del digitale: "Non ho pregiudizi"

Michael Mann, che ha da poco firmato Ferrari con Adam Driver, è considerato uno dei grandi del cinema, ma non ebbe problemi già nel 2004 nel girare una buona parte di Collateral con il formato HDCAM della Sony CineAlta, quando ancora la qualità della ripresa digitale era ben lontana da quella della pellicola. Ospite dell'American Cinematheque per una proiezione di Heat, Michael ha raccontato di come sulle prime non volesse nemmeno girare una delle sue opere più famose: impantanato e senza finale, pregò persino il collega Walter Hill di aiutarlo e di dirigere il suo copione, ma fu mandato amichevolmente a quel paese da Hill, che lo spinse a continuare. Discutendo del suo prossimo progetto che sarà appunto Heat 2, Mann ha ammesso di meditare un ritorno alla celluloide, ma non è una questione di principio: dipende dalle esigenze dell'esperienza. Le sue parole lo spiegano meglio delle nostre:

Non ho pregiudizi verso l'una o l'altra scelta. L'unica cosa che mi guida è che, se devi girare in digitale, devi trattarlo come un nuovo mezzo e girare per sfruttare quello che la nuova tecnologia può darti. [...] Se uso l'alta definizione, non lo faccio per imitare la pellicola. [...] Non volevo che Nemico Pubblico presentasse una visione nostalgica degli anni Trenta, volevo proprio calarvi negli anni Trenta, non volevo che li osservaste. Con la pellicola sarebbe stato tutto molto bello, ma non vi sareste proprio trovati nella realtà del 1933.