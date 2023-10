Heat 2 è il prossimo film di Michael Mann, è confermato: ci sarà davvero Adam Driver?

News Cinema

Michael Mann ha confermato che l'adattamento del suo romanzo prequel Heat 2 sarà il suo prossimo progetto cinematografico. Ma ci sarà sul serio Adam Driver nei panni che furono di De Niro, come si era detto? Mann si mantiene sul vago...

Presentato in concorso al Festival di Venezia, Ferrari di Michael Mann con Adam Driver uscirà nelle nostre sale il 14 dicembre, ma il regista sta pensando al suo prossimo film: parlandone all'evento Contenders a Londra, organizzato come sempre da Deadline, Michael ha confermato quello che era dopotutto nell'aria già da tempo. Sta per diventare realtà Heat 2, tratto dal romanzo dello stesso Mann pubblicato l'anno scorso. Leggi anche Heat 2: il primo romanzo di Michael Mann in libreria

Michael Mann dirigerà Heat 2 e sarà il suo prossimo film

Pubblicato l'anno scorso, "Heat 2: 1988-2000" è da considerarsi il prequel del film culto Heat - La sfida (1995), dove Michael Mann allestì uno scontro Al Pacino - Robert De Niro davvero epocale, dove anche Val Kilmer aveva la sua possibilità di brillare. Era intuibile che Heat 2 potesse diventare un film, peraltro con un ventilato Adam Driver, fresco di Ferrari, nei panni di Neil McCauley, il personaggio che fu di De Niro. La storia del prequel ci riporta alla Chicago del 1988, dove la banda di McCauley organizza colpi (dopo aver agito al confine col Messico), mentre Hanna sta facendo carriera nella polizia, sulle tracce di una banda di ladri d'appartamento. Interpellato ancora su Heat 2, Michael Mann ha dichiarato quanto segue:

Heat 2 è stato pubblicato proprio mentre stavamo girando Ferrari. È andato molto bene. Pianifico di girare quello come prossimo film. [...] Forse [ci sarà Adam Driver]. Non ne stiamo ancora discutendo. Mettiamola così: Adam e io siamo andati alla grande. Abbiamo la stessa etica professionale, siamo molto intensi. Ci andiamo a genio e siamo stati bene a lavorare insieme, artisticamente.