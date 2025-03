Heat 2 di Michael Mann, il progetto al momento sembra in stallo

News Cinema

Alcune fonti raccolte da World of Reel parlano di un Heat 2 di Michael Mann purtroppo in stallo: non sono problemi legati ai contenuti, ma economicamente sarebbe un passo che la Warner sta valutando attentamente.

A che punto è il progetto di Heat 2 di Michael Mann? Il grande regista americano era sicuro di cominciare a girarlo entro il 2024, coinvolgendo come sapevamo Adam Driver, ma le cose non stanno evidentemente procedendo spedite come sperava. World of Reel ha sguinzagliato le sue fonti per capire cosa stia succedendo dietro le quinte. Ricordiamo che il film è basato sul romanzo "Heat 2", scritto dal regista con Meg Gardiner e pubblicato nel 2022 da HarperCollins anche in Italia. Leggi anche Heat 2, Michael Mann vorrebbe tornare alla pellicola, ma non ha pregiudizi sul digitale

Heat 2 in stallo alla Warner Bros.: budget troppo alto?