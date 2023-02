Headshot, uscita evento per il thriller italiano sul mondo del gaming

News Cinema

S'intitola Headshot il thriller italiano di Niko Maggi sul mondo dei videogiochi, dove alcuni ragazzi sono coinvolti in un deathmatch dal vivo, da trasmettere in streaming. Un gioco si trasforma in incubo, perché qualcuno non sta giocando affatto...

Headshot è il titolo del thriller italiano diretto da Niko Maggi alla sua opera prima, in uscita evento per White Lion Media il 20-21-22 marzo: usando come spunto la dinamica multiplayer del mondo dei videogiochi, il film prodotto da Federica Folli e Pete Maggi si propone di riflettere sul contrasto tra mondo reale e mondo virtuale, in particolare rivolgendosi alle giovani generazioni. Dopo il trailer, ve ne raccontiamo più in basso la trama.



Headshot, un deathmatch in streaming, ma si fa sul serio

Headshot si muove nell'ambiente del videogaming professionale: a un gruppo di otto giocatori viene proposto di partecipare a un deathmatch dal vivo, da riprendere in streaming sulla piattaforma ZZIP, tramite body-cam. Ognuno avrà un'armatura personalizzata e un fucile ad aria compressa. Quando però il gioco ha inizio, i protagonisti realizzano presto che lo scopo ultimo non è mettere alla prova i loro riflessi e le strategie di gioco, ma semplicemente... sopravvivere, perché non tutti stanno partecipando solo per giocare... e qualcuno fa sul serio.

Il regista Niko Maggi ha descritto così l'idea che regge Headshot (che in gergo videoludico indica il colpo che centra un nemico alla testa, eliminandolo immediatamente): "Quello che ho voluto raccontare è la differenza tra il mondo virtuale e quello reale e il fatto che, per quanto ci si possa sentire invincibili dietro a uno schermo, la vita reale resta più cruda e concreta di qualsiasi finzione."

Il cast comprende Alessandro Bedetti (Nudes), Virginia Diop (Zero), Demetra Bellina (Tutta colpa di Freud - la serie), Sijia Chen (Omicidio all'Italiana), Riccardo De Rinaldis (Luce dei tuoi occhi), Vittorio Magazzù (The Bad Guy) e Francesco Bertozzi (Un passo dal cielo 7).