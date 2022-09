Harry Styles al Festival di Venezia: le foto della popstar sul red carpet per Don't Worry Darling

News Cinema

Sono in molti a pensare che Harry Styles fosse in assoluto la celebrità più attesa dell'intero Festival di Venezia. Vediamo gli scatti che lo hanno immortalato sul tappeto rosso.

Da popstar a rockstar verso il nuovo status di movie star. Sono stati passi brevi quelli compiuti dalla celebrità del momento che sono in molti a ritenere la più attesa di tutto il Festival di Venezia attualmente in corso. Harry Styles è sbarcato al Lido per presentare il film di cui è protagonista insieme a Florence Pugh.

Dopo l'esordio sullo schermo con una parte secondaria in Dunkirk e la fugace apparizione in Eternals nel ruolo di Eros, il cantante/attore è chiamato in Don't Worry Darling a dare anima e corpo al personaggio di una storia drammatica ambientata negli anni 50. Chiamato dalla regista del film Olivia Wilde con la quale, da dopo le riprese, Harry Styles ha una relazione sentimentale.

La classe di Harry Styles nell'abito Gucci sul red carpet di Venezia

In Don't Worry Darling l'attrice in forte ascesa Florence Pugh è Alice, una casalinga sposata con Jack, interpretato da Harry Styles, appunto. I due vivono in una comunità sperimentale, isolata e utopica, conducendo un'esistenza idilliaca. In questa comunità idealizzata, che raccoglie famiglie felici, vige il concetto di ottimismo sociale, tipico di quel decennio, e portato avanti anche dallo stesso amministratore Frank (Chris Pine), che gestisce ogni aspetto del luogo. Gli uomini passano le loro giornate nel quartier generale del Victory Project, mentre le donne, compresa la compagna di Frank, Shelley (Gemma Chan), trascorrono il tempo a godersi la comunità con i suoi agi e lussi.

Quando Alice inizia a chiedersi cosa suo marito faccia alla Victory e a quale scopo, inizia sospettare che Jack possa avere segreti con lei. Ben presto la donna si renderà conto che sotto il velo perfetto dell'apparenza si nascondono cose terribili, che porteranno la sua splendida vita a disfarsi pezzo dopo pezzo.

