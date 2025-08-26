Harry Potter: Chris Columbus non vuole avere niente a che fare con la serie reboot

News Cinema

In una lunga intervista Chris Columbus ha dichiarato che non intende dare il proprio contributo creativo alla serie HBO ispirata ai libri di Harry Potter. Il regista ha parlato anche di Daniel Radcliffe, di Macauley Culkin e dei commenti transfobici di J.K Rowling.

Chris Columbus non ha la minima intenzione di dare il suo contributo alla serie reboot della saga di Harry Potter. Il regista dei primi due film dai libri di J.K. Rowling - e cioè Harry Potter e la Pietra Filosofale e Harry Potter e la Camera dei Segreti - era già entrato in argomento lo scorso anno, ma soltanto per dire che era entusiasta del progetto. La sua nuova dichiarazione non sottintende un cambio di opinione ma solo una precisazione, legata alla convinzione di aver già dato tutto sé stesso all'Harry Potter-verse. Del resto, sono passati 24 anni dal primo film e 23 dal secondo.

Chris Columbus torna a parlare della serie di Harry Potter

In un'intervista rilasciata a Variety mentre era a Londra a promuovere Il club dei delitti dei giovedì, Chris Columbus ha dichiarato:

Ho finito (con Harry Potter). Conoscete la mia versione. Non ho più niente da fare nel mondo di Harry Potter.

Dobbiamo forse leggere del rammarico nelle sue parole? Oppure si tratta di gelosia o, peggio ancora, di invidia? Forse un po’ di gelosia c'è, o piuttosto di rammarico, come si intuisce da queste parole:

Volevamo portare al cinema per intero il primo, il secondo e il terzo libro, ma non ne abbiamo avuto la possibilità.

Chris Columbus si riferisce ancora una volta a Pix (in inglese Peeves), un poltergeist che infesta la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts fin dalla sua fondazione e che compare nel primo libro:

Non siamo riusciti a metterlo nel film. Non avevamo tempo per sviluppare il personaggio.

Ad essere escluso da Harry Potter e la Pietra Filosofale è stato anche un episodio legato ad Harry Potter ed Hermione, che, dopo aver bevuto delle pozioni, temono di essere stati avvelenati:

Non siamo riusciti a mettere quell'incredibile scena nel film, ma sono certo che sarà nella serie di HBO. Sarà un'opportunità per portare in vita tutte quelle scene.

Il regista ha aggiunto di aver avuto un deja vu quando, per le strade di Londra, ha visto Nick Frost nei panni di Hagrid e Dominic McLaughlin in quelli di Harry Potter che giravano una scena:

Stavano esattamente dove eravamo noi 20 anni fa, la girammo una domenica con Dan (Radcliffe) e Martin Bayfield, che era la controfigura di Robbie Coltrane.

Per amor di precisione, aggiungiamo che Chris Columbus non ha mancato di esprimere, tempo fa, anche qualche perplessità riguardo alla serie, dichiarando:

Credo che la loro sia una piccola sfida. C’è una certa qualità stilistica in quei film da cui o devi allontanarti o devi seguire. Ripensano completamente l'aspetto di Hogwarts? Usano la colonna sonora di John Williams? Non so onestamente come si faccia in questi casi, ma sono curioso di vederlo.

Daniel Radcliffe vs Macaulay Culkin

Nell'intervista a Variety, Chris Columbus ha anche parlato di Daniel Radcliffe e della grandissima ammirazione che ha per l'attore, che non è rimasto prigioniero del ruolo di Harry Potter e si è costruito una carriera sia cinematografica che teatrale, vincendo nel 2024 un Tony Award come miglior attore non protagonista grazie al musical Merrily We Roll Along:

Mi ha fatto sentire orgoglioso vedere Daniel Radcliffe vincere un Tony Award. È stato ammirevole. Vederlo sul palco e rendermi conto del suo incredibile talento come attore di una commedia musicale è stato molto emozionante.

Chris Columbus ha detto inoltre di essere molto fiero del Daniel Radcliffe adulto, parlando delle tattiche che ha utilizzato per evitare che si trasformasse in un secondo Macauley Culkin, travolto e guastato, come ben sappiamo, dal successo di Mamma, ho perso l’aereo:

Abbiamo imparato un'amara lezione da Mamma, ho perso l'aereo, così, quando David Heyman ed io ci siamo lanciati nell'avventura di Harry Potter, gli ho detto: "Dobbiamo scritturare sia i genitori che i figli. Dobbiamo assicurarci che i genitori siano pronti per cosa accadrà, in particolare con l'attore che sarà Harry Potter". Sapevamo che gli occhi di tutto il mondo sarebbero stati puntati su quei tre bambini e fortunatamente avevano tutti dei genitori fantastici che li hanno aiutati a gestire la pressione legata al fatto di essere diventati improvvisamente molto famosi. Speravamo che i bambini riuscissero a crescere bene come poi hanno fatto.

Infine Columbus ha parlato di J.K. Rowling e delle sue dichiarazioni transfobiche:

A volte preferisco separare l'artista dalla sua opera d'arte. Penso sia importante farlo. Quello che è successo è sgradevole. Di certo non sono d'accordo con le sue argomentazioni, ma è una cosa triste, molto triste.

La serie tv su Harry Potter arriverà in streaming su Max, negli Stati Uniti, nel 2026.