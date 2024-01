Harrison Ford e il premio alla Carriera ai Critics Choice Awards: "Sono stato fortunatissimo"

News Cinema

Come sempre negli ultimi tempi commosso, Harrison Ford ha ringraziato per il premio alla carriera ritirato ai Critics Choice Awards, con un discorso dolce e asciutto com'è nel suo stile: "Sono stato molto fortunato".

L'ultimo anno ha visto già una celebrazione importante per Harrison Ford, vincitore di una Palma d'Oro alla Carriera al Festival di Cannes, e ora insignito dell'analogo Critics Choice Award che ne riconosce l'impatto sul cinema mondiale e americano nel corso dei decenni: visibilmente commosso com'è spesso ultimamente in questi casi, Harrison ha ritirato il riconoscimento ringraziando l'ambiente e sua moglie Calista Flockhart. Leggi anche Star Wars: il mistero del blaster di Han Solo, la più costosa arma cinematografica venduta all'asta

Harrison Ford: "Grato per le opportunità che ho avuto"

Harrison Ford è entrato nella stagione della vita (a luglio ha compiuto 81 anni) nella quale, se come artista hai centrato molti successi nella tua carriera, passi da "professionista / star" a "maestro". La metamorfosi non è stata mai così evidente come negli ultimi mesi, dopo Indiana Jones e il Quadrante del Destino, che ha sfumato il confine tra attore e personaggio, insieme al relativo documentario su Disney+ "Eroi senza tempo". Ciò non significa che Ford non stia ancora lavorando regolarmente su materiale nuovo, come dimostrano le sue variegate e apprezzate performance nelle serie 1923 (western/storica) e Shrinking (commedia), al fianco rispettivamente di Helen Mirren e Jason Segel.

Dopo un bacio a sua moglie Calista Flockhart (59 anni, sposata nel 2010, ma stanno insieme da vent'anni), Ford ha raggiunto il palco dei Critics Choice Awards per ritirare il premio alla carriera, introdotto dal regista dell'ultimo Indy, James Mangold, che ha descritto così il suo stile di recitazione: "Autentico, profondamente sentito, mascolino ma vulnerabile, spesso toccante e frequentemente spassoso". Harrison ha dichiarato:

Prima di tutto, sono molto felice di essere qui e di vedere come si sta trasformando il nostro settore. E di vedere tutte le persone di talento che ora hanno opportunità che forse non sarebbero esistite nella parte iniziale della mia carriera. Ne sono molto contento. [...] Sono qui per una combinazione di fortuna e lavoro da parte di meravigliosi registi, sceneggiatori e cineasti. Mi sento enormemente fortunato. [...] Ringrazio mia moglie, che mi sostiene quando ho bisogno di sostegno - e me ne serve un sacco. [...] Ringrazio tutti i bravi attori e attrici con cui ho lavorato, mi sento profondamente felice di aver avuto le opportunità che ho avuto, vi ringrazio. [...] Non vi ruberò altro tempo.