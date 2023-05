Harmony Korine riceverà il Pardo d'onore al Locarno Film Festival 2023

News Cinema

Il regista americano Harmony Korine sarà fra i protagonisti del Locarno Film Festival 2023 dove riceverà il Pardo d'onore e incontrerà il pubblico.

Un autore diventato di culto negli anni '90, quando ha scardinato le regole ingessate anche del cinema indipendente, Harmony Korine non ha disdegnato fughe in altri ambiti artistici, sperimentato numerosi linguaggi come la fotografia, il videoclip, la pittura, la pubblicità e la musica. Ultima in ordine di tempo la sua collaborazione con Miley Cyrus per il brano Handstand, contenuto nel nuovo album della cantante, Endless Summer Vacation, segnandoli con stile ed estetica molto personali. Il Locarno Film Festival nel corso della sua 76esima edizione (che si svolgerà dal 2 al 12 agosto) renderà omaggio al regista di opere chiave del rinnovamento del cinema statunitense come Gummo, Mister Lonely (2007) e Spring Breakers con il Pardo d'onore.

Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival, ha commentato così la scelta: “Harmony Korine è un cineasta imprendibile e inclassificabile. Un autore il cui tocco è inconfondibile in ogni sua manifestazione. Anarchico e insurrezionale – pericoloso e poetico nella sua divertita e colta radicalità – Korine ha reinventato la nozione di “maverick” nel cinema statunitense, senza mai smarrire il sorriso e il divertimento del fare. Un autore al presente indicativo. In occasione del decennale di un film culto chiave come Spring Breakers, offrire il Pardo d’onore a Korine significa celebrare le forme infinite del cinema”.

Harmony Korine sarà in Piazza Grande nella serata di venerdì 11 agosto per ricevere il riconoscimento. Durante Locarno76 saranno proposti due titoli chiave della sua carriera: Gummo (1997) e Spring Breakers (2012). Sabato 12 agosto, inoltre, il pubblico del Festival avrà l’occasione di dialogare direttamente con il regista nell’ambito di una conversazione che si terrà al Forum @Spazio Cinema.

Il Pardo d’onore del Locarno Film Festival è stato attribuito in passato a cineasti come Manoel de Oliveira, Bernardo Bertolucci, Ken Loach, Jean-Luc Godard, Werner Herzog, Agnès Varda, Michael Cimino, Marco Bellocchio, John Waters e, nel 2022, Kelly Reichardt.