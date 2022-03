Oscar 2022, Hans Zimmer vince per le musiche di Dune e ritira... in accappatoio!

News Cinema

Ad Amsterdam in tour, Hans Zimmer, vincitore dell'Oscar 2022 per le musiche di Dune, ha simulato in accappatoio, in piena notte, il ritiro del premio.

Il compositore Hans Zimmer non era presente alla cerimonia degli Oscar 2022, impegnato in un tour europeo che lo vede in questi giorni ad Amsterdam. Sua figlia Zoë lo ha però svegliato in piena notte per comunicargli che era tra i premiati con l'Oscar, per le sue musiche di Dune. A quel punto Hans si è diretto al bar dell'hotel in accappatoio e una replica simbolica in miniatura dell'Oscar...



Oscar 2022, il discorso in accappatoio di Hans Zimmer premio Oscar per Dune

Già vincitore dell'Oscar per le musiche di Il re leone (l'originale), Hans Zimmer negli anni aveva collezionato da allora un'altra decina di nomination, ma quest'ultima per la colonna sonora di Dune si è trasformata in un'altra "statuetta". Il diminutivo è più che mai d'obbligo, perché in effetti Hans non era presente alla cerimonia a Los Angeles, impegnato in un tour europeo e in questo momento ad Amsterdam, quindi ha celebrato in piena notte, al bar del suo hotel, in accappatoio e con una piccola replica del premio (immaginiamo tenuta pronta da sua figlia Zoë, che lo ha svegliato per dargli la notizia).

Nel suo improvvisato ma sentito discorso, Hans ha ringraziato i presenti, i musicisti e i coristi che hanno lavorato con lui anche sulla colonna sonora del film. "I grandi musicisti che ho incontrato nella mia vita mi hanno dato la fiducia in me stesso per fare queste cose". Ha rigraziato in particolare il regista Denis Villeneuve, che è arrivato a definire un' "anima affine": "Con Denis, lui comincia una frase e io la finisco, e viceversa. Insomma... ci siamo capiti!"

Dune, nominato a 10 premi Oscar, ne ha vinti ben 6: sonoro, effetti visivi, production design, musiche, montaggio e fotografia.