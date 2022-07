Halloween Ends: ecco il primo trailer ufficiale del terzo e ultimo capitolo della trilogia su Micheal Myers

News Cinema

Il terzo e ultimo film della serie Halloween, diretto da David Gordon Green, arriverà nei cinema italiani il 20 ottobre. Questo è il primo trailer ufficiale di Halloween Ends.

La data d'uscita nei cinema italiani è quella del 20 ottobre. L'attesa si fa già sentire. Ecco allora, intanto, il primo trailer ufficiale di Halloween Ends, il film che, come suggerisce in maniera decisamente esplicita il titolo, conclude la nuova trilogia diretta da David Gordon Green e basata sugli eventi e il personaggio creati dal grande John Carpenter nel primo, seminale Halloween del 1978.

Se già, come potete leggere nella nostra recensione di Halloween Kills, il capitolo precedente diretto da Green, nella serie erano entrate chiaramente influenze del mondo reale, per questo Halloween Ends il regista ha dichiarato apertamente che saranno numerosi gli elementi derivati dalla realtà, e non mancheranno riferimenti alla pandemia così come quelle che ha definito "politiche peculiari", probabilmente riferendosi agli anni della presidenza Trump e ai populismi di mezzo mondo.

In Halloween Ends tornerà ovviamente il personaggio di Laurie Strode, interpretato per la settima volta dalla leggendaria Jamie Lee Curtis, che lo scorso anno aveva accompagnato Halloween Kills al Festival di Venezia e che avevamo intervistato. Una Jamie Lee Curtis che, su questo capitolo conclusivo, ha avuto modo di avvisare i fan: "farà arrabbiare molta gente, e sarà scioccante perché solleverà numerosi interrogativi".

In attesa di scoprire cosa intendono con le loro parole regista e attrice, ecco trailer e trama ufficiali di Halloween Ends:



Halloween Ends: Il Primo Trailer Ufficiale del Film - HD

Halloween Edns: la trama ufficiale del film

Quattro anni dopo gli eventi raccontati in Halloween Kills, Laurie vive con la nipote Allyson (Andi Matichak) e sta finendo di scrivere le sue memorie. Michael Myers non è più stato visto da allora. Laurie, dopo aver permesso che lo spettro di Michael condizionasse e guidasse la sua vita per decenni, ha deciso di liberarsi dalla paura e dalla rabbia, e di riabbracciare la vita. Ma quando un giovane di nome Corey Cunningham (Rohan Campbell; The Hardy Boys, Virgin River) è accusato di aver ucciso un bambino cui faceva da baby sitter, si innescherà una spirale di violenza e di terrore che costringerà Laurie a fare i conti una volta per tutte con un male che non può controllare.