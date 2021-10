Halloween Kills: la nostra videointervista a Jamie Lee Curtis aka Laurie Strode

Interviste Cinema

Premiata al Festival di Venezia con il Leone d'Oro alla carriera, l'attrice americana interpreta il personaggio protagonista della saga horror di Halloween fin dal 1978. Di questo e di molto altro ci ha parlato quando l'abbiamo incontrata a bordo piscina dell'Hotel Excelsior al Lido di Venezia.

Il primo Halloween, quello diretto nel 1978 da John Carpenter, è stato il primo film interpretato dall'allora diciannovenne Jamie Lee Curtis.

Oggi Jamie Lee Curtis è una splendida 62enne, eppure la troviamo nuovamente nei panni di Laurie Strode in Halloween Kills, in uscita nei cinema il 21 ottobre.

Cosa significhi essere stata un personaggio per oltre quarant'anni è stato solo uno degli argomenti che abbiamo toccato nel corso di un'intervista realizzata con l'attrice al Festival di Venezia, dove è stata premiata con un meritato Leone d'oro alla Carriera.

Intervista video a Jamie Lee Curtis, protagonista di Halloween Kills

Halloween Kills: La nostra Intervista a Jamie Lee Curtis - HD

Halloween Kills: la nostra recensione del film horror di David Gordon Green Leggi anche

Halloween Kills: la trama ufficiale e il nuovo trailer in italiano del film