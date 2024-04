HAIKYU!! The Dumpster Battle, il film anime al cinema anche in Italia, da Crunchyroll

News Cinema

HAIKYU!! The Dumpster Battle, campione d'incassi al boxoffice giapponese, arriva anche in Italia al cinema (doppiato e sottotitolato), per conto della piattaforma Crunchyroll. Ecco la data italiana di distribuzione.

Grazie alla piattaforma Crunchyroll devota agli anime, arriva anche in sala, sottotitolato o doppiato, il film HAIKYU!! The Dumpster Battle, un vero campione d'incassi in Giappone in questi primi mesi dell'anno. Basato sulla serie HAIKYU!!, il lungometraggio sarà distribuito anche nei cinema italiani a partire dal 30 maggio, in collaborazione con Sony Pictures Entertainment. L'uscita dimostra ancora una volta come la distanza tra le distribuzioni giapponesi e quelle internazionali si stia via via riducendo, segno di un interesse crescente per l'animazione giapponese.

HAIKYU!! The Dumpster Battle, la trama dell'anime

Il manga HAIKYU!! di Haruichi Furudate, pubblicato su Shonen Jump dal 2012 al 2020 (in Italia dal 2014 al 2021) è una storia sportiva che racconta la passione di Shoyo Hinata per lo sport della pallavolo. Considerando il successo recente di The First Slam Dunk!, potrebbe attirare spettatori al cinema anche questa nuova sfida sportiva. Nella storia di HAIKYU!! - The Dumpster Battle, scritto e diretto da Susumu Mitsunaka, Shoyo Hinata entra nel club del liceo Karasuno perché sogna di diventare come il suo idolo, ex giocatore noto come il "Piccolo Gigante". Si troverà però costretto a fare squadra con il suo incubo delle scuole medie, Tobio Kageyama. Fortunatamente, saranno proprio i loro due diversi stili a rivelarsi l'arma vincente contro la squadra rivale Nekoma, nella sfida al cardiopalma della "Dumpster Battle": come il nome suggerisce ("Battaglia dei Cassonetti"), vi si sfidano le due squadre più sfavorite... Si apre una vera battaglia!

Fino al 29 marzo HAIKYU!! - The Dumpster Battle, dalla sua uscita il 16 febbraio, ha incassato in Giappone oltre 8.500.000.000 di yen (pari circa a 57 milioni di dollari): al momento risulta perciò il maggior incasso giapponese del 2024.