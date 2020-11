Gunda, il documentario su un maiale che per P.T. Anderson è "puro cinema": il trailer

News Cinema

Presentato alla Berlinale del 2020, il film di Victor Kossakovsky conta sul supporto di Joaquin Phoenix come produttore esecutivo. Sarà anche nel programma del TFF 2020.

Quando Joaquin Phoenix ne ha visto un primo montato, ne è rimasto così colpito e commosso da volerlo supportarein veste di direttore esecutivo.

Paul Thomas Anderson l'ha definito "puro cinema".

Di cosa stiamo parlando? Di Gunda, un documentario su... un maiale. Per la precisione, una scrofa.

Diretto da Victor Kossakovsky (il documentarista russo dell'Aquarela che venne presentato qualche anno fa a Venezia), Gunda è un documentario particolare, sperimentale, girato in bianco e nero, che si concentra in maniera insolita e particolare sulle vicende della scrofa Gunda e degli altri animali di una fattoria della Foresta Nera (polli, galline e altro), scardinando le prospettive della narrazione umana.

"Il regista invita il pubblico a rallentare e ad avere un'esperienza della vita simile a quella dei suoi soggetti, e lo porta nel loro mondo con magica pazienza e una prospettiva ultraterrena," recita la sinossi ufficiale del film. "Gunda ci chiede di meditare sui misteri della coscienza animale, e di riconoscere il ruolo che l'umanità gioca in tutto questo."

Presentato alla Berlinale lo scorso febbraio, Gunda fa parte del programma dell'imminente Torino Film Festival. Sul poster e nel trailer che vedete qui di seguito, sono messe giustamente in evidenza le parole spese sul film da Paul Thomas Anderson:

Questo è un film nel quale immergersi; è ridotto ai suoi elementi essenziali, senza alcuna interferenza. È ciò cui tutti noi dovremmo aspirare come registi e come pubblico: immagini e suoni messi insieme per raccontare una storia profonda senza fretta. Immagini e suoni che lasciano a bocca aperta unite al miglior cast corale possibile: il risultato è qualcosa che assomiglia più a una pozione magica che a un film.

Gunda: il trailer e il poster del documentario