Guida per babysitter a caccia di mostri: trailer ufficiale del film Netflix

News Cinema

Tratta dalla famosa serie di libri di Joe Ballarini, Guida per babysitter a caccia di mostri debutterà in streaming su Netflix il 15 ottobre, per iniziare i festeggiamenti di Halloween con tutta la famiglia.

Halloween significa film horror, certamente, ma quella che abbiamo importato dagli Stati Uniti è una festa particolarmente amata dai bambini: e quindi, specie in anni come questi, in cui le generazioni più giovani sono un target commerciale importantissimo, non soprende che siano tanti i film che permettano a tutta la famiglia di riunirsi davanti a uno schermo per festeggiare assieme con qualche piccolo brivido.

Sulla piattaforma di Netflix, dal 15 ottobre, sarà ad esempio disponibile in streaming Guida per babysitter a caccia di mostri, un film tratto dal primo volutme di una fortunata serie di romanzi per ragazzi di Joe Ballarini che è perfetto per lo scopo, e di cui vi mostriamo di seguito il trailer ufficiale.

Guida per babysitter a caccia di mostri racconta di una ragazza, Kelly Ferguson, che accetta di lavorare ad Halloween e si ritrova a collaborare con una società segreta di babysitter che protegge i bambini con superpoteri dai mostri. Ddiretto da Rachel Talalay e prodotto da Ivan Reitman e Amie Karp, con Naia Cucukov, Tom Pollock e Ilona Herzberg nel ruolo di produttori esecutivi. Nel film, un'avventura piena di azione su come superare insieme le proprie paure, recitano Tamara Smart, Ian Ho, Oona Lawrence, Troy Leigh-Anne Johnson, Lynn Masako Cheng, Ty Consiglio, Tom Feltrom, Indya Moore, Alessio Scalzotto, Tamsen McDonough, Ashton Arbab, Crystal Balint e Ricky He.

Guida per babysitter a caccia di mostri: il trailer ufficiale

La trama ufficiale di Guida per babysitter a caccia di mostri

Ad Halloween la liceale al primo anno Kelly Ferguson (Tamara Smart) accetta controvoglia di fare da babysitter a Jacob Zellman (Ian Ho), ritrovandosi a sorpresa tra le fila di una società segreta che protegge i bambini con superpoteri dai mostri. Per difendere Jacob, Kelly si allea con la severa vice presidente di sezione Liz Lerue (Oona Laurence), il genio della tecnologia Berna Vincent (Troy Leigh-Anne Johnson), l'esperta di creature Cassie Zhen (Lynn Masako Cheng) e il maestro di pozioni Curtis Critter (Ty Consiglio) in modo da sconfiggere l'Uomo Nero noto come "Grand Guignol" (Tom Felton) e la strega alla moda "Peggy Drood" (Indya Moore) con il loro esercito di mostri misteriosi.