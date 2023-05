Guardiani della Galassia vol. 3 primo al boxoffice italiano del weekend, scalza Super Mario Bros. - Il film

News Cinema

E alla fine al botteghino italiano del fine settimana Super Mario Bros. - Il film ha dovuto cedere il primo posto al debutto di Guardiani della Galassia vol. 3, che nel mondo è partito rispettando le aspettative degli analisti.

Guardiani della Galassia vol. 3 al suo debutto è riuscito nella difficile impresa di scalzare Super Mario Bros. - Il film dal primo posto del boxoffice italiano del weekend: il film di James Gunn, nuovo atto del Marvel Cinematic Universe, è partito qui da noi con 4.627.800 euro (su cinque giorni), negli Usa con 114 milioni di dollari, e in tutto il mondo con 282.100.000. La partenza americana è in linea con le aspettative degli analisti, nessuna sorpresa quindi né in negativo né in positivo. Il secondo capitolo in Italia nel 2017 sfruttò una prima settimana intera di programmazione (da martedì 25 aprile a lunedì 1° maggio), ma incassò "solo" 2.897.000 euro, ergo le cose a questo giro sono andate decisamente meglio. La strada per recuperare il potente budget di 250 milioni di dollari è ripida, ma il passo è deciso.

Riguardo a Super Mario Bros. - Il Film, ha portato a casa altri 388.400 euro, per un potente totale italiano di 19.308.000 e un mondiale davvero trionfale di 1.155.300.000 dollari. Se non rallenta troppo, in settimana potrebbe insidiare il record di Frozen del più alto incasso per un cartoon (1.284.540.500), ovviamente inflazione permettendo.

Slitta dal secondo al terzo posto Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti, dove lui stesso interpreta un regista che cerca di raccontare la storia di un disorientato dirigente del PCI (Silvio Orlando) nella seconda metà degli anni Cinquanta. Realtà e finzione si intrecciano, il pubblico gradisce ancora con ulteriori 329.250, confluiti nel totale di 3.188.500. Il suo precedente Tre piani aveva di poco superato i 2 milioni, in questo caso c'è stato evidentemente più entusiasmo da parte degli spettatori (e manca il fattore pandemia, sfidato nel 2021).

Esordio in quarta posizione per La quattordicesima domenica del tempo ordinario di Pupi Avati, dove si raccontano allo stesso tempo una storia d'amore, una carriera musicale e un'amicizia solida tra i decenni. Al primo weekend porta a casa 240.800 euro. Nel cast, tra presente e passato, Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Massimo Lopez, Lodo Guenzi, Camilla Ciraolo.

Casca dal terzo al quinto posto il prosieguo di una delle saghe horror più famose, La Casa - Il risveglio del male: incassa altri 200.800 euro, raggiungendo il totale italiano di 2.616.100. L'esito mondiale aleggia sui 97.800.000 dollari (su un budget contenutissimo di nemmeno 20).