Guardiani della Galassia Vol 3. - James Gunn rivela la tracklist dell'Awesome Mix Vol.3

James Gunn, con un post su Twitter, ha rivelato l'incredibile tracklist dell'Awesome Mix di Guardiani della Galassia Vol. 3. Da Bruce Springsteen ai Florence + The Machine, passando per un brano molto familiare, scopriamo quindi le canzoni selezionate dal regista.

Guardiani della Galassia Vol. 3 - atteso epilogo della saga sul team più bizzarro del MCU - sarà finalmente al cinema - in Italia - a partire dal 3 maggio. Dopo trailer, poster, immagini promozionali ed una sinossi che preannuncia la morte di alcuni degli eroi, in queste ora è stata condivisa - da James Gunn, con un post su Twitter - la tracklist dell'iconico Awesome Mix, giunto al suo terzo volume. E, a giudicare dai brani scelti, il cinecomic si configurerà come un'intensa altalena emotiva.



Guardiani della Galassia Vol. 3: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Guardiani della Galassia Vol. 3 - La tracklist completa dell'Awesome Mix Vol. 3

La colonna sonora, come i fan della saga sanno, ha sempre giocato un ruolo fondamentale all'interno della narrazione delle avventure dei Guardiani. Awesome Mix è infatti il nome della compilation che Peter Quill ascolta dal suo walk-man, unico legame con la sua infanzia e il suo pianeta d'origine, la Terra. In queste ore, come accennato, James Gunn ha quindi condiviso la tracklist dell'Awesome Mix Vol. 3, la quale andrà a comporre la soundtrack del cinecomic insieme a brani originali. A giudicare dalle scelte del regista, l'atmosfera del progetto sarà molto più cupa e drammatica rispetto ai due capitoli precedenti. Allo stesso tempo, sono presenti anche canzoni assolutamente inusuali, di cui è difficile immaginare la collocazione all'interno della trama - come No Sleep Till Brooklyn dei Beastie Boys - ed una ricca selezione di hit anni '80-'90, decade a cui Quill è rimasto inevitabilmente legato. Fra i nomi degli artisti selezionati, spiccano poi Bruce Springsteen, Alice Cooper e le band Radiohead e Florence + the Machine. Ed è proprio la band di Thom Yorke ad aprire le danze - con la versione acustica di Creep - mentre l'epilogo del lungometraggio sarà scandito dalle note di Come and Get Your Love dei Redbone - già presente nella tracklist del primo volume, quasi a sancire la chiusura di un cerchio. Ecco dunque l'elenco completo delle canzoni dell'Awesome Mix Vol.3:

Creep (Acoustic Version) - Radiohead

Crazy on you - Heart

Since You Been Gone - Rainbow

In the Meantime - Spacehog

Reasons - Earth, Wind & Fire

Do You Realize?? - The Flaming Lips

We care a lot - Faith No More

Koinu no Carnival (From Minute Waltz) - EHAMIC

I'm always chasing rainbows - Alice Cooper

San Francisco - The Mowgli's

Poor Girl - X

This Is The Day - The The

No Sleep Till Brooklyn - Beastie Boys

Dog Days are Over - Florence + the Machine

Badlands - Bruce Springsteen

I Will Dare - The Replacements

Come and Get Your Love - Redbone

Guardiani della Galassia Vol. 3 sancirà il ritorno dei volti storici della saga - Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillian, Pom Klementieff e Sean Gunn - a cui si affiancano le new entry Will Poulter e Chukwudi Iwuji, rispettivamente nei panni di Adam Warlock e dell'Alto Evoluzionario. Appuntamento dunque al 3 maggio.