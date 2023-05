Guardiani della Galassia vol. 3 è sempre primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Guardiani della Galassia vol. 3 mantiene la vetta al botteghino italiano del weekend, lo seguono Super Mario Bros. - Il film e l'anime The First Slam Dunk.

Guardiani della Galassia vol. 3 non ha avuto nessun problema nel mantenere la vetta del boxoffice italiano del weekend: con altri 2.435.000 euro incassati, arriva da noi a 8.042.000 (fonte Cinetel), mentre nel resto del mondo viaggia sui 528.800.000 dollari (fonte Boxoffice Pro), sulla strada per recuperare il possente budget sui 250 milioni, promozione esclusa. È presto per un verdetto, ma già da ora si può dire che le ultime avventure di Peter Quill e soci hanno già superato i quasi 6 di Ant-Man 3, ma non ancora gli 8.400.000 di Black Panther 2 (manca poco, comunque).

Non si arresta invece la corsa di Super Mario Bros. - Il film, stabile in seconda posizione con altri 400.600 euro, per un totale italiano di 19.800.000 e un esito mondiale di ben 1.210.450.000 dollari: sta per scalzare il primo Frozen (1.284.000.000) nella classifica dei più alti incassi per un film animato, anche se il traguardo del 1.453.700.000 di Frozen II sembra lontano. Ancora più lontano sarebbe il record del remake del Re Leone, nonostante il suo primo posto non venga considerato in tutte le classifiche, visto che fu venduto come "live action": nel 2019 portò a casa 1.660.000.000 dollari.