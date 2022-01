Guardiani della Galassia 3 sarà l'ultimo per quel team, lo conferma James Gunn

News Cinema

Il regista James Gunn ha confermato che Guardiani della Galassia vol. 3 sarà l'ultimo atto per il team al quale il pubblico si è affezionato nel corso degli anni. Preparate i fazzoletti...

Sono in corso le riprese di Guardiani della galassia vol. 3, in arrivo in sala nel maggio 2023, e il suo regista James Gunn ha confermato: il film del Marvel Cinematic Universe sarà l'ultimo capitolo della serie a presentare il team dei Guardiani con la formazione che il pubblico segue da quasi dieci anni. Insomma, sarà un addio. Siete psicologicamente pronti? Leggi anche Guardiani della Galassia 3, a quando il trailer? Risponde James Gunn

Guardiani della Galassia vol. 3 sarà l'ulimo atto della trilogia

James Gunn ha definito Guardiani della Galassia vol. 3 "massiccio e cupo" ai microfoni del podcast Hero Nation di Deadline. Nell'ambito del Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios, sarà inoltre l'ultima volta in cui potremo vedere questa formazione di Guardiani, così come l'abbiamo seguita in Guardiani della Galassia e Guardiani della Galassia vol. 2 (nonché nei due ultimi Avengers). James sente il peso di questo importante passaggio.

Per noi qui si chiude. Questa è l'ultima volta che la gente vedrà questa squadra di Guardiani. Voglio solo essere fedele ai personaggi, fedele alla loro storia, dare alla gente il sipario che si merita per questa storia. Hai sempre un po' di paura in questi casi, ma sto facendo del mio meglio.

Quando si parla di Marvel bisogna pesare bene le parole: l'ultima volta per il team non implica un'ultima volta per i singoli personaggi, che non ci stupiremmo di veder comparire sfusi in altre situazioni (magari anche come ospiti o protagonisti in serie spin-off su Disney+). A meno che qualcuno di loro non passi a miglior vita durante il film, cosa non escludibile... ma anche in questo caso nulla è scritto, basti pensare al modo in cui si è cucinato il ritorno di Gamora (Zoe Saldana) In Endgame, dopo la sua morte in Infinity War. In ogni caso con Guardiani della Galassia vol. 3 terminerà, narrativamente e stilisticamente, quella specifica saga.