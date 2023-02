Guardiani della galassia Vol. 3, Adam Warlock mostra i suoi poteri nel nuovo trailer

News Cinema

Il terzo volume di Guardiani della galassia rappresenta l'addio di James Gunn all'universo Marvel e, nel nuovo trailer, introduce i poteri di Adam Warlock e l'interesse dell’Alto Evoluzionario.

I Guardiani della Galassia sono pronti per un’ultima, grande avventura. Il Vol. 3 è in arrivo a maggio nelle sale e il team in giro per la galassia è protagonista di un nuovo trailer mostrato in esclusiva durante il Super Bowl, uno degli appuntamenti più attesi dagli americani. A distanza di pochi mesi dal primo trailer, i Marvel Studios hanno mostrato qualche informazione e personaggio in più in merito al terzo capitolo dei Guardiani della Galassia, l’ultimo film tramite cui James Gunn saluta ufficialmente l’MCU. Una nuova avventura attende il regista, ma sul fronte DC e con maggiore responsabilità. Intanto i suoi Guardiani si preparano ad un’altra folle avventura, questa volta per salvare Rocket.



Guardiani della Galassia Vol. 3: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Guardiani della Galassia Vol. 3, il nuovo trailer mostra i poteri di Adam Warlock

Will Poulter interpreta Adam Warlock e mostra parte dei suoi poteri nel nuovo trailer di Guardiani della Galassia. In alcuni passaggi, lo vediamo scontrarsi con Drax di Dave Bautista. Nel video precedente, invece, è apparso brevemente mentre combatteva contro Nebula. Non è chiaro se questo personaggio unirà le forze con l’Alto Evoluzionario o darà la caccia ai guardiani per conto suo. Con il ritorno al cinema, i guardiani avranno una importante missione da portare a termine: salvare Rocket dal suo passato, che include l’Alto Evoluzionario interpretato da Chukwudi Iwuji. Quest’ultimo avrebbe creato Rocket, come mostrato in un breve passaggio del trailer, e per questo adesso è sulle sue tracce.