Guadagnino trova il suo Patrick Bateman: ecco chi sarà il protagonista di American Psycho

News Cinema

Dopo aver lanciato la carriera di Timothée Chalamet, e aver lavorato con Zendaya e Josh O'Connor, per l'annunciato nuovo film tratto dal romanzo di Bret Easton Ellis American Psycho Luca Guadagnino lavorerà con un'altra star della Generazione Z.

Mentre noi stiamo ancora aspettando di vedere in sala Queer, l’adattamento del romanzo omonimo di William S. Burroughs con Daniel Craig protagonista, Luca Guadagnino lavora alacremente sui tanti progetti che ha messo in cantiere per il suo futuro.

Il suo nuovo After the Hunt - omaggio al Woody Allen più bergmaniano interpretato da Julia Roberts, Andrew Garfield e Ayo Edebiri - è in post-produzione, mentre in fase di preparazione sono il film che adatterà “Camere separate” di Pier Vittorio Tondelli e una nuova versione cinematografica di un altro capolavoro letterario: “American Psycho” di Bret Easton Ellis.

Pubblicato nel 1991, ma ambientato alla metà degli anni Ottanta, il romanzo di Ellis era una affascinante e brutale metafora di tutto quello che è stato un decennio chiave della nostra contemporaneità, punto d’origine di praticamente tutte le storture sociali, economiche e antropologiche dei nostri giorni.

Come noto, protagonista delle vicende raccontate nel libro è Patrick Bateman, 27enne yuppie che vive una vita di successo tra finanza, abiti firmati, modelle, sesso e cocaina, che è però all’insaputa di tutti un sadico e spietato serial killer psicopatico.

Nel film di Mary Harron che nel 2000 per primo ha portato sugli schermi cinematografici la storia di Ellis, a interpretare Bateman c’era un giovane Christian Bale, che grazie a quella interpretazione vide schizzare verso l’altro le sue quotazioni, e c’era grande attesa per conoscere il nome dell’attore che avrebbe raccolto quell’eredità nel film di Guadagnino.

Se per qualche tempo si era fatto il nome di Jacob Elordi, l’Elvis di Priscilla, la scelta è caduta invece sull’altro giovane attore che ha interpretato di recente il Re del rock’n’roll sullo schermo, nell’Elvis di Baz Luhrmann, ovvero Austin Butler.

Austin Butler nel trailer di Elvis

Elvis: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Dopo aver lanciato la carriera di Timothée Chalamet con Chiamami col tuo nome, e aver lavorato con Zendaya e Josh O’Connor e Mike Feist in Challengers, Guadagnino scommette quindi ora su un altro degli attori preferiti della Gen Z.

Classe 1991, dopo essere esploso grazie al film di Luhrmann - che gli è valso BAFTA, Golden Globe e una candidatura all’Oscar - Butler è stato anche il Feyd-Rautha Harkonnen di Dune - Parte due, ma soprattutto il Benny che, col Johnny di Tom Hardy, è il protagonista assoluto di quel gran bel film, decisamente sottovalutato, che è The Bikeriders di Jeff Nichols.

E in effetti, per aspetto fisico e per i toni e i registri che ha finora mostrato sullo schermo, quella di Butler sembra decisamente una scelta interessante da parte di Guadagnino.

La sceneggiatura dell nuovo American Psycho è stata affidata a Scott Z. Burns, frequente collaboratore di Soderbergh, e non è noto al momento se la trama del romanzo di Ellis sarà portata nel presente o se continuerà a essere ambientata alla metà degli anni Ottanta.

Prima di iniziare a girare questo film, Butler sarà sul set di altri due progetti molto attesi: Eddington, il western di Ari Aster, e Caught Stealing, nuovo film di Darren Aronofsky.

Austin Butler nel trailer di The Bikeriders