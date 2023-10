Greta Gerwig Guest Artistic Director dell'AFI Fest a Los Angeles

News Cinema

Greta Gerwig, che continua a godersi il successo di Barbie, è stata chiamata dal festival dell'American Film Institute per essere Guest Artistic Director. L'attrice ha una relazione di lunga data con la manifestazione.

L'AFI Fest, ovvero il festival dell'American Film Institute, che si svolge a Los Angeles, ha, nella persona di Greta Gerwig, un nuovo Guest Artistic Director, che si occuperà di un certo numero di film da aggiungere alla selezione corrente ed eventualmente da introdurre al pubblico a seconda della disponibilità. In questo ruolo, la regista di Barbie continua la tradizione dopo Pedro Almodóvar, Bernardo Bertolucci, Ava DuVernay, David Lynch e Agnès Varda.

Greta Gerwig e L'American Film Institute Fest

Greta Gerwig è già stata "ospite", per così dire, dell'AFI Fest, con Lady Bird e Piccole Donne, che sono i film che hanno preceduto Barbie, e visto il successo mondiale di quest’ultimo e il messaggio in esso contenuto, è venuto naturale al festival affidare alla regista il prestigioso incarico. Greta ha partecipato all’AFI Fest anche nel 2010, anno in cui ha fatto parte della giuria dei cortometraggi. Di lei il presidente e amministratore delegato dell'AFI Bob Gazzale ha detto: "Greta Gerwig è devota al cinema e l'AFI è devoto a lei. Per noi è un onore accoglierla". L'AFI Fest si svolgerà dal 22 al 29 ottobre presso il TCL Chinese Theatre di Hollywood.

Ricordiamo che Barbie è stato il film con il maggiore incasso globale dell’anno, e siamo certi che, durante la prossima stagione dei premi, riceverà una montagna di riconoscimenti. Lady Bird è stato candidato all’Oscar per il miglior film e la migliore sceneggiatura originale. Il successivo Piccole Donne ha avuto sei nomination agli Academy Awards, fra cui quella per il miglior film. Come attrice, Greta Gerwig è apparsa di recente in Rumore bianco, diretto dalla sua dolce metà Noah Baumbach.