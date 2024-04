Grand Tour: ecco il primo trailer ufficiale del nuovo film di Miguel Gomes

News Cinema

Il nuovo film del geniale regista portoghese, che verrà presentato in prima mondiale al Festival di Cannes, uscirà nelle sale italiane il prossimo 23 maggio con Lucky Red ed è stato co-prodotto dall'italiana Vivo Film.

Assieme all'argentino Mariano Llinàs, Miguel Gomes, portoghese di Lisbona, è uno dei più grandi affabulatori del cinema contemporaneo. In comune i due non hanno solo uno straordinario talento per la narrazione cinematografica, e chiari tratti di genialità artistica, ma anche un'ironia e un umorismo personali e raffinati, attraverso i quali riescono a venare di commedia - magari stralunata, meglio ancora se surreale - qualsiasi forma di racconto. Se avete visto film come Tabu, o lo straordinario trittico Le mille e una notte, capirete bene cosa intendo.

In concorso al Festival di Cannes 2024, che si aprirà il prossimo 14 maggio e che noi di Coming Soon seguiremo film dopo film e giorno dopo giorno, Miguel Gomes concorrerà alla vittoria della Palma d'Oro con il suo nuovo film, che si intitola Grand Tour e che è stato co-prodotto dall'italiana Vivo Film di Marta Donzelli e Gregorio Paonessa, che hanno così commentato la selezione del film in concorso al Festival francese:

Sapere che il nuovo film di Miguel Gomes sarà presentato nella Competizione ufficiale di Cannes è una grande emozione e soddisfazione per noi. È un progetto che abbiamo seguito per anni e che ci ha folgorato sin dalla lettura del primo soggetto. Un film libero e appassionato che afferma la forza del cinema indipendente, al quale siamo orgogliosi di aver contribuito con una importante partecipazione, anche grazie al sostegno delle istituzioni italiane. "Grand Tour" è stato in gran parte girato in teatro di posa a Roma con lo straordinario apporto di artigiani e maestranze del nostro cinema.

Interpretato nei due ruoli princiapali da Gonçalo Waddington e Crista Alfaiate, Grand Tour arriverà nei cinema italiani il 23 maggio distribuito da Lucky Red. Qui di seguito, il primo trailer ufficiale originale e la trama di Grand Tour di Miguel Gomes.



Grand Tour: Il Trailer Ufficiale del Film di Miguel Gomes - HD

Rangoon, Birmania 1917. Edward, un funzionario dell'Impero britannico, fugge dalla fidanzata Molly il giorno del suo arrivo per il loro matrimonio. Durante il viaggio, però, il panico si trasforma in malinconia. Contemplando il vuoto della sua esistenza, il codardo Edward si chiede che fine abbia fatto Molly… Nel frattempo Molly, decisa a sposarsi e stranamente divertita dalla fuga di Edward, segue le tracce del fidanzato in un lungo grand tour asiatico.