Grand Theft Hamlet: arriva in streaming su MUBI il film in cui Shakespeare incontra i videogame

News Cinema

Presentato in tantissimi festival internazionali, quello diretto da Pinny Grylls e Sam Crane è un documentario assai bizzarro su due attori che hanno allestito l'Amleto nel mondo virtuale di Grand Theft Auto. Ecco trailer italiano, trama e data di uscita su MUBI di Grand Theft Hamlet

Ne stiamo parlando da un po', perché dopo aver fatto il giro dei festival in tutto il mondo, e aver fatto molto parlare di sé, Grand Theft Hamlet è uno di quei film che non vediamo l'ora di vedere. E ora sappiamo anche quando questo sarà possibile: il documentario realizzato da Pinny Grylls e Sam Crane, lei regista, lui attore, coppia anche nella vita, che racconta del tentativo di mettere in scena una rappresentazione dell'"Amleto" di Shakespeare dentro il mondo virtuale di Grand Theft Auto debutterà in streaming su MUBI il prossimo 21 febbraio.

Tutto ha avuto inizio quando nell'Inghilterra del 2021, in epoca di lockdown, coi teatri chiusi, due amici attori che sono rimasti senza lavoro passano il tempo giocando online, e lì si fanno veniere l'idea folle raccontata da questo film, di cui di seguito trovate trama ufficiale e trailer italiano.

Gennaio 2021. Il Regno Unito è al suo terzo lockdown e tutti i luoghi di divertimento restano chiusi. Per gli attori teatrali Sam Crane e Mark Oosterveen il futuro appare desolante. Mentre la pandemia si trascina, Mark, single e senza figli, è sempre più isolato socialmente, mentre Sam è in preda al panico per il modo in cui riuscirà a sostenere la sua giovane famiglia. Trascorrono le loro giornate nel mondo digitale online di Grand Theft Auto e, quando si imbattono in un teatro, hanno improvvisamente l'idea di mettere in scena un'intera produzione di Amleto all'interno del gioco. Anche la moglie di Sam, la documentarista Pinny, entra nel gioco come regista di avatar per registrare il loro viaggio. Il film racconta la loro grottesca, esilarante e commovente avventura, mentre combattono contro violenti attentatori e scoprono sorprendenti verità sulla vita, sull'amicizia e sull'intramontabile potere di Shakespeare.