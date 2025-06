Grand Prix, in anteprima a Giffoni 55 il film animato con la voce di Charlotte M: sfrecciano topolini corridori!

News Cinema

Grand Prix è lo scatenato film di animazione tedesco su topolini in auto da corsa, al cinema dall'11 settembre con Notorious Pictures, in anteprima al Festival di Giffoni il 22 luglio. Tra le voci italiane, l'influencer Charlotte M. e il cronista Carlo Vanzini. C'è anche un trailer ufficiale.

Se la sbornia di Formula 1 in F1 con Brad Pitt vi avrà lasciato col desiderio di sfrecciare ancora in pista, potrete farlo in compagnia di topolini corridori nello spiritoso Grand Prix, film di animazione che sarà presentato in anteprima il 22 luglio come evento speciale al Giffoni Film Festival 55, e che arriverà poi al cinema dall'11 settembre, distribuito da Notorious Pictures. L'edizione italiana presenta come voce della protagonista l'influencer Charlotte M., con in più la partecipazione in tema del telecronista Carlo Vanzini. Ecco il trailer del film. Dopo il video parliamo di trama e autori.



Grand Prix, la trama dello scatenato film di animazione tedesco

Grand Prix, diretto da Waldemar Fast (nomen omen, diremmo!), racconta della topolina Edda, che aiuta il babbo a gestire un luna park in crisi, ma sogna davvero di sfrecciare sulle quattro ruote. Ha il mito del pilota Ed, che per una serie di circostanze si trova a poter sostituire, in rigoroso incognito, approfittando della somiglianza: guidata a distanza dallo stesso Ed, la nostra Edda potrà finalmente correre su pista com'è sempre stato suo desiderio, però s'imbatterà in un complotto ordito da chi vuole vincere in modo rigorosamente disonesto. Riuscirà Edda a costruire un vero spirito di squadra con Ed? Riuscirà a salvare il luna park di famiglia dalla chiusura?

Grand Prix è stato realizzato dallo studio MACK Animation di Hannover, che in Italia abbiamo visto al lavoro sulla saga di Happy Family, Animals United e un animato Tarzan alternativo a quello Disney. Le musiche sono firmate da Volker Bertelmann, già premio Oscar per il recente adattamento di Niente di nuovo sul fronte occidentale. Charlotte M. si era già cimentata col doppiaggio per Lo schiaccianoci e il flauto magico. Carlo Vanzini invece aveva già mostrato la sua autoironia commentando le corse delle lumache in Turbo della DreamWorks Animation, oltre dieci anni or sono. Leggi anche Stitch Head, al Giffoni Film Festival lo spiritoso film di animazione che omaggia il mito di Frankenstein