Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile, ecco un nuovo trailer italiano ufficiale

Appuntamento al cinema il 20 settembre con questo film che mette insieme adattamento videoludico e storia realmente accaduta. Non ci credete? Leggete qui.

Può un film essere basato su un videogioco di enorme successo, e al tempo stesso a una storia realmente accaduta? Dite di no?

E invece sì, se quel film è Gran Turismo: la storia di un sogno impossibile, quello diretto da Neill Blomkamp che arriverà nei cinema italiani il prossimo 20 settembre.

Si, perché da un lato abbiamo il videogame che, edizione dopo edizione, dal 1997 in avanti, chiunque abbia mai messo mano al joypad di una Playstation non può non conoscere, e dall'altra la vicenda di un appassionato giocatore che ha coronato il sogno di passare dalla guida virtuale a quella reale, in pista, su automobili da corsa.

Il tutto è confermato dalla trama ufficiale di Gran Turismo: la storia di un sogno impossibile:

Ispirato da una storia vera, il film racconta il coronamento del sogno di Jann Mardenborough, un giocatore adolescente di Gran Turismo, che grazie alla sua abilità di gioco vince una serie di competizioni della Nissan per diventare un pilota professionista.