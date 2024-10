Goodbye Julia, in anteprima esclusiva una clip in italiano del film Premio della Libertà al Festival di Cannes

News Cinema

Goodbye Julia racconta la storia di una donna che cerca di espiare un insostenibile senso di colpa. Dell'opera prima di Mohamed Kordofani, ambientata tra i due Sudan, vi mostriamo in esclusiva una clip in italiano. Il film esce al cinema il 24 ottobre con Satine.

Esce il 24 ottobre per Satine Film un'opera prima sudanese, Goodbye Julia, già presentata l'anno scorso al Festival di Cannes nella sezione Un certain regard. dove ha vinto il Premio della Libertà: diretto da Mohamed Kordofani, è ambientato nel complesso Sud Sudan, e racconta la storia di un legame tra due donne, un legame che nasconde un triste segreto. Vi presentiamo in esclusiva una sua clip in italiano.



Goodbye Julia: Una Clip Ufficiale in Anteprima esclusiva del Film - HD

Goodbye Julia, un paese lacerato dietro a un'amicizia femminile