Golden Globes 2023: l'audace battuta su Tom Cruise e la "scomparsa" Shelly Miscavige

Durante la cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2023, il presentatore Jerrod Carmichael ha fatto una battuta sulle tre statuette restituite da Tom Cruise tirando in ballo Scientology e Shelly Miscavige.

Non ha vinto alcun Golden Globe delle due nomination per Miglior Film Drama e Miglior Canzone Originale, ma poco importa. Top Gun: Maverick ha già ottenuto tutto il successo che gli spettava direttamente al cinema, oltre al merito di aver restaurato il rapporto tra il pubblico e la sala cinematografica prima di Avatar: La via dell'acqua. Ed era scontato che l'attore e produttore Tom Cruise non si presentasse alla cerimonia di premiazione, non solo perché è impegnato nelle riprese di Mission: Impossible - Dead Reckoning parte 2.

Nonostante con questa edizione siano tornati in diretta televisiva ai fasti di un tempo, i Golden Globes e la HFPA (l'Associazione della Stampa Estera di Hollywood) non sono ancora del tutto fuori dalla spirale di accuse e polemiche degli ultimi due anni. Le critiche di clientelismo verso le produzioni hollywoodiane, sulla scarsa inclusività dei propri membri e sulla mancanza di etica professionale, hanno fatto sollevare tutto il polverone dal vecchiume di questa associazione. Ad aggiungersi al coro di di voci autorevoli contro i Golden Globes, nel maggio del 2021 Tom Cruise, invece di affidarsi alle parole, passò all'azione restituendo i suoi tre Golden Globe ricevuti nel 1990, nel 1997 e nel 2000, rispettivamente per i film Nato il quattro luglio, Jerry Maguire e Magnolia.

Tom Cruise, Scientology e Shelly Miscavige: spieghiamo la battuta di Jerrod Carmichael

L'attore e stand-up comedian Jerrod Carmichael ha avuto il compito di presentare la cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2023, una serata "evasiva e sconclusionata, con alcuni discorsi appasionati, momenti imbarazzanti e un tentativo di riconoscimento delle recenti controversie", come scrive The Hollywood Reporter. Uno dei momenti più stridenti è arrivato quando Carmichael è entrato in scena con in braccio tre statuette dicendo queste parole: "Ho trovato questi tre Golden Globe nel backstage, quelli restituiti da Tom Cruise. Sentite, io sono soltanto il presentatore, ma ho un'idea: magari prendiamo questi tre e li scambiamo con un ritorno in sicurezza di Shelly Miscavige".

Per comprendere anche la seconda metà di questa battuta, dobbiamo capire chi è la donna in questione. Shelly Miscavige è la moglie del David Miscavige, leader del culto religioso di Scientology di cui Tom Cruise fa parte da anni. A Los Angeles si specula da tempo sul fatto che la signora Miscavige non faccia un'apparizione in pubblico dal 2007, motivo per cui molte persone si siano preoccupate per il suo stato di salute. Al sollevarsi della questione, gli avvocati dei Miscavage dissero che la loro cliente aveva scelto di ritirarsi a vita privata. La risposta non fu abbastanza per qualcuno, tanto da portare l'attrice Leah Remini a sporgere denuncia nel 2013 per aprire un caso di "persona scomparsa". La polizia lo chiuse subito perché, dopo opportune verifiche, Shelly Miscavige era effettivamente residente presso la sua abitazione. Nel 2018 arrivò un ulteriore comunicato dagli avvocati, nel quale si leggeva che la signora continuava a condurre una vita lontano dagli occhi del pubblico, dedicandosi alla Sea Org, il braccio amministrativo di Scientology.