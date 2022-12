Golden Globes 2023: Eddie Murphy riceverà il Cecil B. DeMille Award

News Cinema

La cerimonia dei Golden Globes 2023 sarà speciale, perché a Eddie Murphy verrà tributato, dalla stampa estera di Hollywood, il Cecil B. DeMille Award, che è una specie di premio alla carriera.

Durante la cerimonia di consegna dei Golden Globes, prevista per il prossimo 10 gennaio, Eddie Murphy riceverà il Cecil B. DeMille Award. L'attore sarà dunque fra coloro che parteciperanno alla cena e alla premiazione che si svolgeranno presso il Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, dove si riunirà il Gotha di Hollywood.

Ultimamente Eddie Murphy è tornato sulla scena cinematografica, e la stampa estera di Hollywood, che assegna annualmente i Golden Globes, si è ricordata di lui. L'attore ha recitato infatti ne Il Principe cerca figlio (sequel de Il Principe cerca moglie) e tornerà sui nostri schermi sia in Beverly Hills: Axel Foley, quarto capitolo della saga di Beverly Hills Cop, che in You People, commedia con Jonah Hill e Julia Louis-Dreyfus. Ancora prima, Murphy è stato protagonista di Dolemite is My Name. Nell'annunciare il riconoscimento, la Hollywood Foreign Press Association ha dichiarato:

Per non è un onore tributare quest'anno il Cecil B. DeMille Award all'iconico e largamente stimato Mr. Eddie Murphy. Siamo emozionati all'idea di celebrare il durevole impatto che la sua carriera, davanti e dietro alla macchina da presa, ha avuto sul cinema e la televisione in questi decenni.

Eddie Murphy e il Golden Globes

Eddie Murphy ha una relazione di vecchia data con la stampa estera di Hollywood, che ha riconosciuto il suo talento e il suo valore diverse volte. L'attore ha vinto il Golden Globe soltanto una volta, nella fattispecie come miglior attore non protagonista per la sua performance in Dreamgirls, nel 2007. E’ stato invece candidato al premio per il miglior attore protagonista per Una poltrona per due, Il professore matto e Dolemite Is My Name. Sempre per Dreamgirls Murphy si è aggiudicato l'Oscar.

Il Cecil B. DeMille Award

Il Cecil B. DeMille Award è nato nel 1952 e chi lo riceve viene premiato per il suo straordinario apporto all'industria dell'intrattenimento. Il suo equivalente televisivo è il Carol Burnett Award, di cui ancora non si conosce il destinatario nel 2023. Negli anni il trofeo è stato tributato dai registi della HPA a Jane Fonda (2021), Tom Hanks (2020), Jeff Bridges (2019), Oprah Winfrey (2018), Meryl Streep (2017) e Denzel Washington (2016). Lo scorso anno nè il Cecil B. DeMille Award né ilCarol Burnett Award sono stati assegnati, dal momento che i Golden Globes sono stati fortemente criticati per il loro conservatorismo e quindi boicottati.