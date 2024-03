Godzilla e Kong - Il nuovo impero, la trilogia sarà completata? Parla il regista

News Cinema

Con l'imminente uscita di Godzilla e Kong - Il nuovo impero, che arriva dopo Godzilla Vs. Kong, il regista Adam Wingard non esclude la possibilità di una trilogia... e spiega cos'ha voluto ottenere con il nuovo capitolo.

Godzilla e Kong - Il nuovo impero è nei cinema italiani dal 28 marzo, ma il regista Adam Wingard già trattiene a stento il suo desiderio di completare la trilogia che ha iniziato nel 2021 con Godzilla vs. Kong: Deadline lo ha incalzato in merito, e se tutto andrà per il verso giusto al botteghino, il sogno di un ragazzino innamorato dei film con i mostri giganti potrà avverarsi del tutto... Leggi anche Godzilla Minus One, Steven Spielberg fa i complimenti al regista, che dice: "Ho incontrato DIO"

Adam Wingard: ci sono idee per il dopo Godzilla e Kong - Il nuovo impero

Dopo lo scontro raccontato in Godzilla vs. Kong nel 2021, con Godzilla e Kong - Il nuovo impero si rimescolano ancora le carte in tavola: superate le coreografiche divergenze del film precedente, i due Titani dovranno allearsi attivamente contro una nuova gigantesca minaccia, che mette a repentaglio il mondo intero, oltre a essere in grado potenzialmente di eliminarli. Ma - come si usa dire - chi li ammazza quei due? Persino il giapponese Godzilla Minus One ha trovato una sua dimensione al botteghino, oltre a vincere l'Oscar per i migliori effetti visivi! Di certo non li vuole morti il regista Adam Wingard, che con la Legendary e la Warner Bros. Discovery sta già pensando a come chiudere la sua trilogia, parte di un Monsterverse che continua a difendersi bene al boxoffice internazionale. E, nessuna sorpresa, proprio dall'esito di quest'ultimo dipende la chiusura di un discorso ben avviato, del quale WIngard vorrebbe essere artefice.

Solo il tempo ce lo dirà. Credo che la cosa seduttiva come cineasta, quando hai fatto due film, sia completare il discorso con una trilogia. Tutti se l'aspettano. Vedremo. Dipende molto da come va il film. Credo che abbiamo già un sacco di idee molto fighe sulla direzione che potremmo prendere, io sono disponibilissimo ed entusiasta per quello che il futuro ci riserverà. [...]

Sin da quando ero ragazzino, ero ossessionato dai film con i mostri. È interessante, perché quando guardi un film di mostri da ragazzino, la tua immaginazione s'interfaccia ancora col film stesso, cogli i dialoghi impliciti tra i mostri che da adulto magari non immagini. Ho cercato di mantenere tutti quei pensieri e tutte quelle idee che avevo, perché sapevo che quando sarebbe venuto il mio turno di fare un film di mostri, specialmente questo secondo, avrei dovuto fare qualcosa che stilisticamente non avevo mai visto prima, cioè raccontare il film dal punto di vista dei mostri, una cosa che avevo sempre voluto vedere.