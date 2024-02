Godzilla Minus One, Steven Spielberg fa i complimenti al regista, che dice: "Ho incontrato DIO"

News Cinema

Takashi Yamazaki, regista di Godzilla Minus One candidato agli Oscar, ha incontrato durante un evento Steven Spielberg, che gli ha mostrato apprezzamento sperticato per il film. Yamazaki è rimasto disorientato, ma ha trovato il coraggio di regalargli un mini-Godzilla.

Godzilla Minus One è entrato nella storia del cinema giapponese per diverse ragioni, ma per ora il suo regista Takashi Yamazaki si gode la soddisfazione di una nomination agli Oscar 2024 per i migliori effetti visivi. In un evento ha incontrato Steven Spielberg, che gli ha espresso uno sperticato apprezzamento per il film: frastornato dagli elogi del suo idolo, Takashi è riuscito comunque a regalargli un'action figure del mitico kaiju...

Godzilla Minus One conquista anche Steven Spielberg prima degli Oscar

Godzilla Minus One concorre ai premi Oscar 2024 nella categoria migliori effetti visivi: un traguardo non da poco, considerando che l'intero budget del film non ha toccato i 15 milioni di dollari, una cifra molto più bassa di quella che sborsano le major solo per la postproduzione digitale, che in questo caso ha pesato solo per il 25-33% del budget (fonte Los Angeles Times)! Durante un evento il regista Takashi Yamazaki ha incontrato Steven Spielberg, che si è dichiarato un fan del lungometraggio, e al quale Takashi è riuscito comunque a regalare un ricordino. Poco dopo Yamazaki ha postato su X una sua foto con Spielberg, commentando così ancora incredulo questa benedizione indimenticabile...

Ho incontrato DIO. Ora non so cosa pensare. Sto piangendo davvero, Spielberg ha visto Godzilla Minus One tre volte! Mi ha detto che gli sono piaciuti i personaggi del film. Gli ho dato un'action figure di Godzilla, è stato felicissimo di prenderla!