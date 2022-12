Godland - Nella terra di Dio: il trailer dell'acclamato film islandese in arrivo al cinema

News Cinema

Dopo essere stato presentato a Cannes e a Torino, arriva nei cinema italiani il 5 gennaio, distribuito da Movies Inspired, il film di Hlynur Pálmason che è appena stato designato designato Film della Critica 2023 dal SNCCI.

Arriva nei cinema italiani il 5 gennaio un film che, fin dalla sua presentazione al Festival di Cannes 2022, nella sezione Un Certain Regard, è stato applaudito con entusiamo dalla critica internazionale.

Si intitola Godland - Nella terra di Dio, è diretto da Hlynur Pálmason, e racconta la storia di un prete danese in missione in un remoto villaggio islandese, di cui rimane in un certo senso vittima.

Presentato successivamente al Torino Film Festival, oltre che in numerosi altri festival internazionali, Godland è stato designato Film della Critica dal SNCCI - Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani con la seguente motivazione:

"Tra fede e conflitti, omaggiando le lezioni di Bergman e Dreyer, l'islandese Pálmason costruisce un western potente, crudele ed estremo. Senza alcuna spettacolarizzazione, a cominciare dal formato, il regista racconta il viaggio impervio di un giovane sacerdote danese in Islanda, dove tutto è ostile, dagli uomini alla natura, fino al linguaggio".

Qui di seguito trovate il trailer italiano ufficiale e la trama di Godland - Nella terra di Dio, distribuito in Italia da Movies Inspired a partire dal 5 gennaio 2023.



Alla fine del XIX Secolo, un giovane prete danese raggiunge una remota regione dell’Islanda per costruire una chiesa e fotografare i suoi abitanti. Ma più si addentra in quel paesaggio spietato, più si allontana dal suo obiettivo, dalla sua missione e dai suoi principi morali.