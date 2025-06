Globi d'oro 2025: annunciate le candidature dei premi della Stampa Estera per il cinema italiano

News Cinema

Sono state annunciate le terne dei candidati ai premi dell'Associazione Stampa Estera, i Globi d'Oro. Vediamo quali sono.

Tra i molti premi assegnati in Italia al nostro cinema, uno dei più prestigiosi è quello dell'Associazione Stampa Estera, il Globo d'Oro, che a volte differisce da quelli della critica e dei giornalisti nazionali. In attesa della cerimonia di premiazione che si svolgerà il 2 luglio al Campidoglio, presentata da Betty Senatore, speaker di Radio Capital, sono state annunciate le candidature che constano solo di tre titoli per categoria, a differenza dei tradizionali 5. Vediamo quali sono.

I candidati ai Globi d'Oro 2025

Miglior film

Il Nibbio di Alessandro Tonda

di Alessandro Tonda Le assaggiatrici di Silvio Soldini

di Silvio Soldini La città proibita di Gabriele Mainetti

Miglior regia

Silvio Soldini per Le Assaggiatrici

per Le Assaggiatrici Gabriele Mainetti per La città proibita

per La città proibita Gabriele Salvatores per Napoli New York

per Napoli New York

Migliore Opera Prima

Miglior Attrice

Miglior Attore

A loro si unisce il premio alla Giovane Promessa il cui nome quest’anno verrà svelato durante la serata di premiazione. Una serata magica, questa, che sarà piena di stelle del firmamento del Cinema nazionale che vedrà Pupi Avati ricevere il Premio alla Carriera come rappresentante indiscusso del cinema italiano dell’ultimo mezzo secolo. E proprio agli italiani che si distinguono per il loro impegno artistico nel mondo che va il Gran Premio della Stampa Estera, uno speciale riconoscimento a chi diffonde la Cultura italiana attraverso l’arte del Cinema, e che quest’anno ha scelto una figura iconica per il nostro paese a livello mondiale, Isabella Rossellini.

Miglior Sceneggiatura

Doriana Leondeff , Silvio Soldini , Cristina Comencini , Giulia Calenda , Ilaria Macchia e Lucio Ricca (Le assaggiatrici)

, , , , e (Le assaggiatrici) Gabriele Mainetti , Stefano Bises , Davide Serino (La città proibita)

, , (La città proibita) Gabriele Salvatores (Napoli New York)

Miglior Fotografia

Paolo Carnera (La città proibita)

(La città proibita) Maurizio Calvesi (L’abbaglio)

(L’abbaglio) Michele D’Attanasio (Eterno visionario)

Migliore Commedia

Nella categoria Miglior Serie TV troviamo Citadel: Diana diretta da Arnaldo Catinari; L’arte della gioia per la regia di Valeria Golino e M. Il figlio del secolo diretta da Joe Wright.

Miglior Colonna Sonora

Fabio Amurri (La città proibita)

(La città proibita) Michele Braga ed Emanuele Bossi (L’abbaglio)

ed (L’abbaglio) Federico De’ Robertis (Napoli New York).

Miglior documentario

Miglior Corto