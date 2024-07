Globi d'Oro 2024, il miglior film è C'è ancora domani: tutti i premi della stampa estera al cinema italiano

News Cinema

Per la stampa estera in Italia, che assegna i tradizionali Globi d'oro, ovvero gli equivalenti nostrani dei Golden Globe, il miglior film dell'anno è C'è ancora domani. Tutti i premiati.

I Globi d'oro sono i premi assegnati dalla stampa estera accreditata in Italia al cinema italiano. Nati nel 1960 sulla scia dei Folden Globes americani per celebrare la nostra cinematografia che in quegli anni faceva scuola, vengono assegnati con cadenza annuale da allora. Il 3 luglio si è tenuta la cerimonia di premiazione dell'edizione 2024, che ha visto trionfare come miglior film C'è ancora domani di Paola Cortellesi. Il Globo d'oro alla Carriera, annunciato in precedenza, è stato assegnato a Monica Bellucci, che ha partecipato alla cerimonia col compagno Tim Burton. Ma ecco tutto il Palmarès.

Globi d'Oro 2024: i vincitori

Miglior film: C’è ancora domani di Paola Cortellesi

Miglior regia: Matteo Garrone per Io capitano

Miglior attrice: Micaela Ramazzotti in Felicità

Miglior attore: Elio Germano in Confidenza

Miglior commedia: Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi

Miglior opera prima: Gloria! di Margherita Vicario

Miglior serie tv: Un Amore di Francesco Lagi

Miglior fotografia: Paolo Carnera per Adagio

Miglior cortometraggio: Unfitting di Giovanna Mezzogiorno

Miglior documentario: Posso entrare? An Ode To Naples di Trudie Styler

Giovane Promessa: Rebecca Antonaci per Finalmente l’alba

Miglior colonna sonora: Margherita Vicario e Davide Pavanello per Gloria!

Miglior sceneggiatura: Daniele Luchetti e Francesco Piccolo per Confidenza

Globo d'Oro alla Carriera: Monica Bellucci

Globo d'Oro Italiani nel mondo: Maurizio Lombardi