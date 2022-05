Gli Stati Uniti contro Billie Holiday: la guerra contro la Gardenia Bianca in una clip in anteprima esclusiva

News Cinema

Arriva al cinema il 5 maggio con Bim distribuzione Gli Stati Uniti contro Billie Holiday, un film di Lee Daniels in cui Andra Day interpreta la favolosa cantante jazz che portava sempre una gardenia bianca fra i capelli. In una clip in anteprima esclusiva l'artista parla della persecuzione subita dal governo.

Se c'è una voce rimasta inconfondibile negli anni e vibrante di passione, di forza e di profonda drammaticità, è senz'altro quella di Billie Holiday, cantante jazz e donna fragile che ebbe una vita disgraziata e turbolenta nonostante la popolarità. Oggi il suo mito rivive grazie a un film che evidenzia suo il peso politico e il suo ruolo nella lotta a favore dei diritti civili degli afroamericani. Gli Stati Uniti contro Billie Holiday non racconta però tutta la vita di Billie, al secolo Eleanora Fagan, ma si concentra sugli anni Quaranta, entrando anche nel privato dell'artista, che era una donna talmente perseguitata dai suoi demoni interiori da non poter rinunciare alla droga. E fu proprio l'eroina, che per lei era garanzia di un dolce oblio, lo strumento attraverso il quale il governo americano la distrusse, mandandola in prigione e togliendole la licenza di esibirsi. Erano i tempi di J.Edgar Hoover e dei linciaggi degli afroamericani, e per esprimere il suo dissenso Billie scrisse la canzone Strange Fruit. Lo "strano frutto" a cui la "gardenia bianca" si riferiva era il cadavere di un afoamericano appeso a un albero. Anche se le intimarono di non cantare più il brano, lei rifiutò.



