Gli Oscar sono in arrivo: rivediamo i film vincitori della scorsa stagione su NOW

News Cinema

Archiviati i Golden Globes e in attesa di conoscere i nomi e i titoli che riceveranno la nomination ai premi Oscar 2023 il prossimo 24 gennaio, facciamo un utile ripasso recuperando i film premiati con la prestigiosa statuetta ora disponibili su Sky e in streaming su NOW.

C'è sempre stata una certa lamentela nei confronti della durata della cerimonia di premiazione degli Academy Awards perché, andando all'osso, si tratta di un'industria che premia se stessa per più di tre ore in un trionfo di autoreferenzialità. La stessa sfilata di divi sul red carpet è meno incisiva di un tempo, ora che sui social media possiamo vederli in un contesto privato e dunque più interessante. Il pericolo noia negli ultimi dieci anni è diventato l'incubo dei produttori dello show, ma il destino ci ha messo una pezza con delle situazioni letteralmente paradossali che nemmeno che il più creativo degli autori avrebbe potuto inventare. Quando pensavamo di aver visto la cosa più assurda possibile con il famigerato scambio della busta nel 2017 che per due minuti aveva eletto vincitore La La Land al posto di Moonlight, ecco arrivare Will Smith nella scorsa edizione con lo schiaffo a Chris Rock.

Gli Oscar® forse sono meno glamour di un tempo, ma rimangono la vetrina più prestigiosa per riconoscere il lavoro di cast e troupe su un'opera cinematografica e decretarne il valore artistico. In attesa dunque di conoscere nomi e titoli che riceveranno la nomination per l'edizione 2023, e in seguito di scoprire chi di essi sarà eletto vincitore della statuetta, vediamo insieme i film che durante la scorsa stagione si sono messi in risalto proprio vincendo uno o più Oscar® nelle diverse categorie e che possiamo recuperare in streaming su NOW.

I segni del cuore - CODA

I segni del cuore racconta la storia di una ragazza di diciassettenne di nome Rub che tutte le mattine, prima di andare a scuola, lavora sulla barca di famiglia per aiutare i genitori e il fratello nella loro attività di pesca. La ragazza è l'unica persona udente della famiglia e, da quando fa parte del coro della scuola, scopre di avere una forte attrazione per il canto. Il suo maestro crede ci sia qualcosa di speciale nella giovane e la spinge a considerare una prestigiosa scuola di musica per il suo futuro.

Davanti a questo bivio, la ragazza dovrà affrontare la ritrosia della famiglia che non può udire e comprendere il suo talento. I segni del cuore è scritto e diretto da Sian Heder e interpretato da Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur, Daniel Durant e Eugenio Derbez ed è il remake del film francese del 2014 La famiglia Belier. Il titolo originale CODA è l'acronimo di Child Of Deaf Adult, figlio di una persona sorda. Sulle tre nomination ricevute, ha vinto tre premi Oscar® per Miglior Film, Miglior Sceneggiatura e Miglior Attore Non Protagonista andato a Troy Kotsur.



CODA - I segni del cuore: Il Trailer Italiano del Film - HD



Guarda i Film premiati con l'Oscar su NOW

Belfast

Con il suo film più personale, Kenneth Branagh si è finalmente portato a casa il primo premio Oscar® per la Migliore Sceneggiatura Originale. Le prime due nomination ricevute risalgono al lontano 1990 per Enrico V. Con Belfast l'attore e regista britannico ci riporta negli anni 60 durante il turbolento e doloroso periodo dei Troubles, ovvero il conflitto nordirlandese che ebbe inizio nel 1968 per durò ben 30 anni. Il film racconta la storia di Buddy, un bambino di 9 anni che vive con i genitori e nonni e trascorre le giornate nei pressi di un cinema o di fronte la TV a guardare film e programmi americani, che lo portano lontano, oltreoceano.

La tranquillità di Belfast viene però soffocata da un malcontento generale, che vede schierarsi cattolici contro protestanti. Iniziano rivolte e attacchi, finché tutta la città non diventa lo scenario di un conflitto che porta inevitabilmente alla guerra civile. L'infanzia di Buddy è segnata. Il bambino si sente come in uno dei suoi film, dove i cattivi e gli eroi si danno battaglia gli uni con gli altri. Del cast di Belfast fanno parte Jamie Dornan e Caitriona Balfe, Judi Dench, Ciarán Hinds e il piccolo Jude Hill. La statuetta vinta da Branagh si accompagna alle altre 6 nomination ricevute dal film.



Belfast: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Drive My Car

Un attore e regista teatrale subisce la perdita improvvisa della moglie. Due anni dopo questo tragico evento, l'uomo viene ingaggiato per mettere in scena lo Zio Vanja di Checov in un festival teatrale che si tiene a Hiroshima. Durante le rappresentazioni teatrali, entra in confidenza con la ragazza incaricata di fargli da autista. Trascorrendo sempre più tempo insieme, a bordo di una Saab 900 rossa, tra un tragitto e l'altro, i due parlano reciprocamente della propria vita e di loro stessi. L'artista e la sua autista iniziano così a raccontarsi sinceramente, fino ad affrontare il delicato tema del passato di entrambi.

Drive My Car è un film giapponese diretto da Ryûsuke Hamaguchi che ha ricevuto quattro candidature all'Oscar®, vincendo nella come Miglior Film internazionale. Nella stessa categoria ha vinto un BAFTA Award, mentre la sceneggiatura è stata giudicata la migliore tra tutti i titoli del concorso allo scorso Festival di Cannes.



Drive My Car: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Una famiglia vincente - King Richard

Il tanto atteso premio Oscar® come miglior attore protagonista per Will Smith è arrivato nel 2022. L'attore americano che amiamo fin da quando era Il principe di Bel-Air in TV (e al quale perdoniamo di aver perso la testa quella stessa sera con lo schiaffo a Chris Rock, giusto?), aveva sfiorato in passato la prestigiosa statuetta nel 2001 con il film Alì di Michael Mann e nel 2006 con La ricerca della felicità di Gabriele Muccino.

In Una famiglia vincente - King Richard, il buon Will Smith incarna il ruolo del padre delle sorelle campionesse di tennis Venus e Serena Williams. La figura di questo padre, che sin dall'infanzia ha ricoperto il ruolo di allenatore, è tanto ingombrante quanto imprescindibile. Quando le sue figlie erano piccole, l'uomo aveva di fatto già deciso il loro futuro, facendo di tutto pur di allontanarle da Compton, il malfamato quartiere di Los Angeles in cui viveva la famiglia Williams. Senza avere esperienza né conoscenza del tennis, Richard si impegnò a imparare questo sport per formare le figlie, sotto il profilo fisico e psicologico, convincendosi che un giorno sarebbero diventate delle stelle.