Glass Onion - Knives out, i 7 cameo di attori famosi che forse non avete notato

News Cinema

Nel secondo capitolo della saga mistery diretta da Rian Johnson, Glass Onion - Knives Out, compaiono 7 attori in alcuni cameo che, forse, non avete notato. Vi sveliamo quali sono.

Glass Onion - Knives Out è il secondo capitolo della saga mistery diretta da Rian Johnson. Dopo una breve permanenza nelle sale, il 23 dicembre è approdata su Netflix e ha conquistato la top ten di questi giorni, insieme ai vari classici del periodo festivo. Il film vede il ritorno di Daneil Craig nei panni dell'eccentrico investigator Benoit Blanc alle prese, questa volta, con un caso che coinvolge un ricco miliardario, Miles Bron (Edward Norton) e la sua cerchia di "amici", tra i quali potrebbe celarsi un assassino. Come il precedente capitolo, anche questo presenta un cast ricco di nomi famosi, ai quali possiamo aggiungere 7 cameo di attori che, forse, non avete notato. Se è questo il caso, ve li sveliamo noi!

Glass Onion - Knives Out, quali sono i cameo presenti nel film?

Rian Johnson ha deciso di ambientare il secondo film in piena pandemia e, infatti, vedremo i protagonisti del mistery aggirarsi con mascherine, evitando il contatto fisico (eccetto la Birdie di Kate Hudson, ma lei è un'altra storia!), ma anche parlando su Zoom e lavorando in smartworking. Anche il famoso detective Benoit Blanc è costretto ad adeguarsi ai tempi che corrono e, causa mancanza di lavoro durante il periodo pandemico, si è rinchiuso nel bagno a giocare online con una ristretta cerchia di amici su Zoom. Ma chi sono questi amici? Il regista ha confessato che è stato questo interrogativo a spingerlo a contattare alcuni attori perché interpretassero sé stessi nel film, come amici del detective.

Così, troviamo Benoit Blanc seduto in una vasca da bagno, circondato da libri, a conversare con Angela Lansbury, Natasha Lyonne, Stephen Sondheim e Kareem Abdul-Jabbar. Un gruppo eccentrico e insolito, perfetto per tener compagnia al detective nei suoi momenti di noia. Johnson ha ricordato che sebbene felicissimo di avere la leggenda dell'NBA Kareem Abdul-Jabbare l'attrice Natasha Lyonne, per lui, la ciliegina sulla torta sono stati Lansbury e il compositore Sondheim:

"Non pensavo avrei avuto anche una sola possibilità che accettassero e, invece, sono stati gentilissimi nel dire sì. Prima ancora che me ne rendessi conto, ero su Zoom con Sondheim a parlare del progetto e lui non avrebbe potuto essere più gentile. Anche Angela ha recitato la sua parte ed è stata molto dolce. Per me è importantissimo che ci siano nel film e sono grato della possibilità di incontrarli entrambi".

Il film è significativo in tal senso, poiché costituisce anche la loro ultima apparizione sullo schermo: entrambi, infatti, sono venuti a mancare prima dell'uscita del film. Un altro cameo di cui difficilmente vi sarete resi conto è quello di Ethan Hawke: l'attore interpreta una minuscola parte, quella del bodygard di Miles Bron che somministra un vaccino agli ospiti, prima della partenza per l'isola del miliardario. L'attore, ha raccontato il regista, è volato in Grecia da Budapest, dove erano in corso le riprese della miniserie Marvel Moon Knight, in cui Hawke interpreta il malvagio Arthur Harrow.

Sicuramente, poi, non avrete notato Joseph Gordon Levitt: l'attore, già presente in molti lavori di Johnson, non era fisicamente presente sul set, ma ha prestato la voce per il gong che si sente suonare ogni ora sull'isola di Bron. Allo stesso modo, i nomi di Jared Leto e Jeremy Renner compaiono nel film, rispettivamente su un succo di kombucha, un distillato molto alcolico, e su una salsa piccante. Il regista ha affermato che è un fan di entrambi gli attori, di cui ammira il senso dell'humour e che entrambi sono stati felicissimi di essere "presenti".