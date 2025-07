Giunge alla 26ª edizione il Lucania Film Festival: il programma della manifestazione

News Cinema

Torna la storica kermesse cinematografica che da 26 anni anima la costa jonica di Matera. Il Lucania Film Festival si svolgerà il 3 e dal 6 al 10 agosto nella città bianca di Pisticci.

26ª edizione per uno degli appuntamenti più longevi e significativi del panorama culturale lucano. Il Lucania Film Festival, definito “il festival dei luoghi e delle persone”, è simbolo di un cinema indipendente capace di raccontare storie autentiche da tutto il mondo. Il 3 e dal 6 al 10 agosto 2025, tra la costa jonica e l’entroterra di Pisticci, il festival abbraccerà ancora una volta il grande schermo, la musica, le arti visive e le narrazioni orali con un programma ricchissimo. L’edizione di quest’anno segna un importante cambio di passo con una direzione artistica a due voci, la regista iraniana Hana Makhmalbaf e l’attivista culturale Claudia Fauzia.

Tra le novità più stimolanti, il “Talk di bugia” ideato da Fauzia. Si tratta di un ciclo di incontri che, partendo dal tema della menzogna come elemento creativo, esplora tematiche urgenti come il femminismo, la costruzione delle identità culturali e il dialogo tra spiritualità e queerness. Lo scopo è quello di imettere in discussione le verità date per scontate e stimolare nuove visioni del presente. Non mancheranno i momenti diventati ormai cult del LFF, come il concerto all’alba sulla spiaggia di Pisticci Mare del 3 agosto, con le musiche dal vivo di Rocco Mentissi e le letture performative di Manola Rotunno in omaggio alla creatura di Frankenstein, che daranno ufficialmente il via al festival.

Dal 6 agosto il centro storico di Pisticci sarà animato dalle proiezioni dei film in concorso, incontri con registi e attori, masterclass, concerti e cinepasseggiate. Tra gli ospiti più attesi: Antonio Manetti dei Manetti Bros., Marianna Fontana, Giulio Beranek, Mimmo Paladino, l’architetto Luca Molinari e l’attrice e performer Zainab Entezar. In cartellone anche i concerti di Frida Bollani Magoni con Mark Glentworth, Angelo Mellone & Band, Roberto Angelini e Pier Cortese.

Grande attenzione, come sempre, anche all’accessibilità: mercoledì 6 agosto sarà una giornata interamente dedicata alle persone cieche e ipovedenti, con proiezioni e contenuti fruibili grazie al sistema “Silent System”. Quest’ultimo sarà protagonista anche del nuovo spazio “Cinema ad alta voce”, interamente pensato per audiolibri, narrazioni sonore e libri letti in cuffia. Particolare rilievo sarà dato anche al “Secret Film Program”, curato da Makhmalbaf, che seleziona film svelati solo al momento della proiezione, scelti per la loro forza narrativa e impatto artistico. “Film che parlano all’anima del nostro tempo”, spiega la regista, “nati da un ascolto profondo del mondo che ci circonda.”

Organizzato dall’Associazione Allelammie in collaborazione con CineParco Tilt e numerosi enti pubblici e privati, dal Parlamento Europeo al FAI Basilicata, dalla Fondazione Carical al Comune di Pisticci, il Lucania Film Festival si conferma anche quest’anno uno spazio di dialogo, comunità e sperimentazione artistica.

Lucania Film Festival 2025: il programma

03 agosto 2025/ h 04:30/ Pisticci Mare

CONCERTO ALL’ALBA

Frankenstein, le vie dell'ambizione

Sonorizzazioni immersive dal vivo con Rocco Mentissi e letture performative di Manola Rotunno dedicate alla figura di Frankenstein

06 agosto 2025/ dalle ore 18:00/ Pisticci centro

TALK DI BUGIA

Femminismo: l’italianità è una menzogna

a cura di Claudia Fauzia con Carla Vitantonio e Pegah Moshir

FILM IN CONCORSO/ Autori in sala

Sezione Internazionale Lungometraggi/ Fiction - Documentari

Sezione Internazionale Cortometraggi/ Fiction - Documentari - Animazione

Sezione Nazionale Cortometraggi/ Spazio Italia

SCHOOL OF FESTIVAL

Masterclass, laboratori e proiezioni per bambini e bambine

MUSIC CONTEST

SEMPLICEMENTE FRIDA IN TOUR

Concerto di e con Frida Bollani Magoni e Mark Glentworth

SECRET FILM PROGRAM

Un film svelato solo al momento della proiezione, alla presenza del suo autore.

Direzione artistica a cura di Hana Makhmalbaf. Incontro speciale con Luisa Morgantini di AssoPace Palestina

CINEMA AD ALTA VOCE

Spazio libri, audiolibri e audio narrazioni

Il nuovo spazio interamente dedicato al mondo del libro, degli audiolibri e delle narrazioni radiofoniche con il sistema del Silent System

FOCUS DAY

Giornata dedicata all'accessibilità per ciechi e ipovedenti al cinema

07 agosto 2025/ dalle ore 18:00/ Pisticci centro

TALK DI BUGIA

Religione: Cattolicesimo e Queerness

a cura di Claudia Fauzia con Sandra Letizia

INCONTRI DI CINEMA

Il cinema secondo Corrado Fortuna

CINEPASSEGGIATA ALGERINA

Percorso immaginifico nel centro storico di Pisticci, sulle tracce del cinema algerino con la straordinaria narrazione di Nabila Rezaïg

FILM IN CONCORSO/ Autori in sala

Sezione Internazionale Lungometraggi/ Fiction - Documentari

Sezione Internazionale Cortometraggi/ Fiction - Documentari - Animazione

Sezione Nazionale Cortometraggi/ Spazio Italia con autori in sala

FILM EXTRA

Proiezione speciale di FUORI di Mario Martone con la presenza del protagonista Corrado Fortuna e intervento del regista

CINEMA AD ALTA VOCE

Spazio libri, audiolibri e audio narrazioni

Il nuovo spazio interamente dedicato al mondo del libro, degli audiolibri e delle narrazioni radiofoniche con il sistema del Silent System

MUSIC CONTEST

Dj Di Marno

08 agosto 2025/ dalle ore 18:00/ Pisticci centro

TALK DI BUGIA

Forma e Bugia

a cura di Claudia Fauzia con Luca Molinari

INCONTRI DI CINEMA

Il cinema dei Manetti Bros con Antonio Manetti

VIAGGIO IN INDIA con Ambasciatrice di India in Italia

Focus Cinema Indiano/ Dance Movie & Performance Coreutica Indiana

Street Food Indiano/ Concerto e Giornata Internazionale dello Yoga

FILM IN CONCORSO/ Autori in sala

Sezione Internazionale Lungometraggi/ Fiction - Documentari

Sezione Internazionale Cortometraggi/ Fiction - Documentari - Animazione

Sezione Nazionale Cortometraggi/ Spazio Italia

FILM EXTRA

Proiezione speciale del film US PALMESE dei Manetti Bros con Antonio Manetti in sala

CINEMA AD ALTA VOCE

Spazio libri, audiolibri e audio narrazioni

Il nuovo spazio interamente dedicato al mondo del libro, degli audiolibri e delle narrazioni radiofoniche con il sistema del Silent System

MUSIC CONTEST

Dj Michele Musillo

09 agosto 2025/ dalle ore 18:00/ Pisticci centro

CINEPASSEGGIATA (all'alba)

Arte in cammino con Bifido e Luca Molinari

CAFÈ ROOM

Giornali, film e coffee

CINEPASSEGGIATA FANTASMAGORICA

Viaggio narrato nella città fantasma di Craco

TALK DI BUGIA

Street art e menzogna

a cura di Claudia Fauzia con Bifido

INCONTRI DI CINEMA

Il cinema “Indivisibile” con Marianna Fontana

FILM IN CONCORSO/ Autori in sala

Sezione Internazionale Lungometraggi/ Fiction - Documentari

Sezione Internazionale Cortometraggi/ Fiction - Documentari - Animazione

Sezione Nazionale Cortometraggi/ Spazio Italia

FILM EXTRA

Proiezione speciale del film LUCE di Silvia Luzi e Luca Bellino con Marianna Fontana in sala

SECRET FILM PROGRAM

Un film svelato solo al momento della proiezione, alla presenza del suo autore.

Direzione artistica a cura di Hana Makhmalbaf

CINEMA AD ALTA VOCE

Spazio libri, audiolibri e audio narrazioni

Il nuovo spazio interamente dedicato al mondo del libro, degli audiolibri e delle narrazioni radiofoniche con il sistema del Silent System

CINEPASSEGGIATA AFGANA

Percorso immaginifico nel centro storico di Pisticci, sulle tracce del cinema afgano con

la straordinaria narrazione di Zainab Entezar e la partecipazione di Marziyeh Meshkini

MUSIC CONTEST

DISCOVERLAND di e con Roberto Angelini e Pier Cortese in concerto

10 agosto 2025/ Pisticci Centro

CAFÈ ROOM

Giornali, film e coffee

CINEPASSEGGIATA MEDITERRANEA

Viaggio nelle acque degli Argonauti

TALK DI BUGIA

Musica e menzogna

a cura di Claudia Fauzia con Giulia Mei per un talk acustico

INCONTRI DI CINEMA

Il cinema con Giulio Beranek

Il cinema necessario raccontato da Hana Makhmalbaf

FILM IN CONCORSO

Sezione Internazionale Lungometraggi/ Fiction - Documentari

Sezione Internazionale Cortometraggi/ Fiction - Documentari - Animazione

Sezione Nazionale Cortometraggi/ Spazio Italia

FILM EXTRA

Proiezione speciale del film DIVINA COMETA di e con Mimmo Paladino

CINEMA AD ALTA VOCE

Spazio libri, audiolibri e audio narrazioni

Il nuovo spazio interamente dedicato al mondo del libro, degli audiolibri e delle narrazioni radiofoniche con il sistema del Silent System

MUSIC CONTEST

Concerto di Angelo Mellone & band