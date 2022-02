Giulia: la prosopopea del tipico critico cinematografico in una clip in anteprima esclusiva

News Cinema

In una divertente scena di Giulia di Ciro De Caro, facciamo la conoscenza di una categoria professionale piuttosto invisa a registi e attori che servono la settima arte: il critico cinematografico. Il film con Rosa Palasciano arriva in sala il 17 febbraio.

Se avete trovato Roma di Alfonso Cuarón noioso, forse non dovreste guardare questa clip in anteprima esclusiva di Giulia. Anzi no, invece dovreste proprio gustarvela, perché ne è protagonista un personaggio secondario molto esilarante: il critico cinematografico che si sente un "figo pazzesco", nonché un membro del club degli "happy few" perché conosce la Nouvelle Vague e adora Truffaut e Chabrol. Incontriamo questo buffo individuo, il cui monologo non è inventato, a una festicciola organizzata da un altro personaggio del film, che ha invitato il vicinato sperando di far divertire un po’ una combriccola di depressi o comunque di persone disorientate.

Il film di Ciro De Caro racconta proprio questo: personaggi spaesati, resi fragili, dubbiosi e guardinghi dal primo lockdown e non sempre capaci di stare al mondo. Tra costoro c’è Giulia, la protagonista della storia, che vorrebbe la libertà ma anche un bambino da amare e tenere in braccio. Giulia si muove tra follia e normalità ed esprime a meraviglia le insicurezze di certi ragazzi di oggi. La interpreta Rosa Palasciano, anche autrice della sceneggiatura insieme al regista. L'ambientazione di Giulia è una Roma estiva assolata e semideserta, dove le persone, persino quelle anziane, sono abbandonate a loro stesse.

La clip in anteprima esclusiva di Giulia

Giulia arriva nelle nostre sale il 17 febbraio distribuito da Koch Media. Ecco la spassosa scena a cui abbiamo accennato.