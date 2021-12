Giornate di Cinema di Sorrento: Genovese, Miniero, Costella e Martone tra gli autori dei nuovi titoli Medusa Film

News Cinema

Supereroi di Paolo Genovese e Tutti a bordo di Luca Miniero sono i primi film Medusa che arriveranno nelle sale tra la fine di dicembre 2021 e gennaio 2022. Ce ne parla Giampaolo Letta, dalle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento 2021.

È pronto per sbarcare al cinema a Natale il nuovo film di Paolo Genovese intitolato Supereroi, una storia che racconta due diversi decenni del rapporto di una coppia interpretata da Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. Il 2022 proseguirà per Medusa Film con Tutti a bordo di Luca Miniero, Una femmina di Francesco Costabile, Tiger's Nest di Brando Quilici, Vicini di casa di Paolo Costella e Nostalgia di Mario Martone. Abbiamo intervistato Giampaolo Letta, Vicepresidente e Amministratore Delegato di Medusa Film, toccando anche la delicata situazione delle sale cinematografiche in questo periodo.