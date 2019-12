Giornate di Cinema di Sorrento: ascoltare gli spettatori è la priorità per Officine UBU

News Cinema

L'hotel degli amori smarriti, The Peanut Butter Falcon e #IAmHere sono i titoli che la società distribuirà nei prossimi mesi.

L'hotel degli amori smarriti, premio per la migliore interpretazione a Chiara Mastroianni nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes, è la storia della scoperta di un tradimento in una coppia con vent'anni di matrimonio alle spalle. Il film uscirà tra gennaio e febbraio distribuito in Italia da Officine UBU, società grazie alla quale vedremo anche l'opera americana indipendente The Peanut Butter Falcon con Shia LaBeouf e la commedia francese #Jesuislà (#IAmHere il titolo internazionale) diretta da Eric Lartigau, già regista de La famiglia Bélier.

Abbiamo incontrato a Sorrento Michele Zanlari, Direttore Commerciale di Officine UBU, come testimonia il video qui sotto.