News Cinema

Giornate di Cinema di Sorrento 2021: la Disney si proietta con cautela e fiducia verso il futuro

Antonio Bracco di 30 novembre 2021 4

Sono sempre titoli importanti e appetibili per il grande pubblico quelli distribuiti da The Walt Disney Company Italia, che chiude l'anno con West Side Story di Steven Spielberg e programma per febbraio l'atteso Assassinio sul Nilo. Ne abbiamo parlato con Davide Romani e Giulio Carcano, alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento.