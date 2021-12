Giornate di Cinema di Sorrento 2021: la continua esplorazione del cinema "diversamente indipendente" di I Wonder Pictures

News Cinema

Com'è la situazione del mercato cinematografico sul fronte indipendente? Ne abbiamo parlato con il Direttore Marketing di I Wonder Pictures, Emanuela Ceddia alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento.

Sono titoli accuratamente selezionati quelli che I Wonder Pictures si incarica si portare all'attenzione del pubblico italiano, come i ben 7 film presenti allo scorso Festival di Cannes tra cui il vincitore della Palma d'Oro Titane, già uscito in sala alcune settimane fa.

La società di distribuzione con sede a Bologna continua dunque la ricerca in un territorio di cinema "diversamente indipendente", come loro stessi amano dire.

In attesa di Illusioni perdute di Xavier Giannoli per cui è previsto l'arrivo in sala il 30 dicembre 2021, e di Il discorso perfetto, Al cento per cento e Flee, tanto per citare alcuni dei titoli dei prossimi mesi, abbiamo incontrato alle Giornate di Cinema di Sorrento il Direttore Marketing di I Wonder Pictures, Emanuela Ceddia, che ha descritto la situazione attuale dell'industria cinematografica dal suo punto di vista.