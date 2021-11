Giornate di Cinema di Sorrento 2021: Europictures festeggia il Natale con One Secondo del maestro Zhang Yimou

News Cinema

La società di produzione e distribuzione Europictures continua ad inseguire il cinema di qualità. Abbiamo incontrato la CEO Lucy De Crescenzo in occasione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento.

Europictures, dal 2009 sul mercato italiano e internazionale, ha sempre inseguito una missione precisa: la ricerca di film di qualità da proporre al pubblico italiano con parallelamente la produzione e distribuzione di film indipendenti europei e internazionali. Non è casuale che il film vincitore del Leone d'Oro dell'ultimo Festival di Venezia, La scelta di Anne uscito in sala il 4 novembre, fosse proprio di Europictures. La presentazione dei titoli dei prossimi mesi alle Giornate di Cinema di Sorrento 2021 si mette in evidenza nientemeno che con il nuovo film del maestro Zhang Yimou intitolato One Second. Ascoltiamo direttamente da Lucy De Crescenzo, CEO di Europictures, le sensazioni del momento che sta vivendo la sala cinematografica e i titoli previsti del 2022.