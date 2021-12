Giornate di Cinema di Sorrento 2021: con Eagle Pictures si va da House of Gucci verso Top Gun: Maverick

News Cinema

Alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento 2021, il Direttore Marketing di Eagle Pictures, Federica Diomei, ci illustra i grandi titoli che la società di distribuzione porterà nelle sale italiane nei prossimi mesi.

Si avviano alla conclusione le Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, gli incontri dei professionisti che operano dell'industria cinematografica. Produttori, distributori e esercenti si sono riuniti nella cittadina che si affaccia sul Golfo di Napoli per la 44ª edizione delle Giornate.

Le case di distribuzione cinematografica, consapevoli di dover lavorare ancora molto per recuperare le perdite di spettatori dovute alla pandemia, hanno presentato i film dei propri listini in arrivo nei prossimi mesi.

La Eagle Pictures si dichiara fiduciosa, forte dei titoli che ha in serbo per il pubblico, dal nuovo Scream (gennaio 2022) a Cyrano (marzo 2022), da Sonic 2 (aprile 2022) a Top Gun: Maverick (maggio 2022), iniziando con House of Gucci tra pochi giorni in tempo per le festività, il 16 dicembre. Ne abbiamo parlato con il Diretto Marketing Federica Diomei.