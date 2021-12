Giornate di Cinema di Sorrento 2021: BIM Distribuzione va verso le festività con il pluricandidato film Il capo perfetto

News Cinema

Nella nostra intervista l'Amministratore Delegato di BIM Distribuzione, Antonio Medici, descrive la situazione attuale e i titoli futuri presentati alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento.

È un momento in cui il pubblico che si reca al cinema, lo fa in cerca di qualcosa di preciso. Al di là dei film evento in mano alle major che richiamano spettatori di ampia età anagrafica, anche le società indipendenti come BIM Distribuzione stanno prendendo le misure con i gusti più selettivi di coloro che cercano altri film, pur non rinunciando ai nomi di rilievo.

Ecco dunque l'imminente uscita di L'uomo dei ghiacci, action thriller con Liam Neeson, il film spagnolo pluricandidato ai premi Goya Il capo perfetto con Javier Bardem in arrivo a Natale, l'esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal con La figlia oscura direttamente dal libro di Elena Ferrante e presentato al Festival di Venezia.

Ne abbiamo parlato con Antonio Medici, Amministratore Delegato di BIM Distribuzione in occasione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento.